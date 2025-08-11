Los riesgos de la falta de Unidad

¿Se ha preguntado qué pasará en el “Estado Plurinacional de Bolivia” entre el 17 de agosto y el 19 de octubre?

Me explico: si en las Elecciones del próximo domingo 17 de agosto se confirma la tendencia de las Encuestas, el domingo 19 de octubre debería realizarse una Segunda Vuelta entre los dos candidatos de oposición al Régimen actual que fueron más votados… Pero, ¿quién administrará el país en ese periodo de dos meses?

La situación es previsible: el Presidente Arce, aunque desautorizado moralmente, aún tendrá Poder Institucional, para intentar actuar y manipular con la arbitrariedad y el abuso que es justo reconocerle, y Evo Morales, aunque marginado del Poder Institucional, aún será Dueño y Señor de las Calles, para actuar y manipular con mayor impunidad que antes…

Ese será el Gobierno.

No verlo así equivale a no haber entendido nada de lo que sucedió en los últimos veinte años… ¿O Usted cree que Arce y Morales administraran en forma democrática y Constitucional una transición que solo favorece a sus adversarios?

La única forma de no vivir esa película de terror de dos meses es evitando la Segunda Vuelta… Es decir, ganando en forma Absoluta el 17 de agosto, con un solo candidato de Oposición…

Y eso sin contar que no queremos ver otra película de terror aún más escalofriante: Evo Morales apoyando a último momento a Andrónico…

Fuente: Roberto Barbery Anaya