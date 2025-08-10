NAABOL rechaza denuncia de Libre y dice que el piloto de la aeronave que usó Tuto admitió que no coordinó su llegada con el aeropuerto

NAABOL reafirmó su compromiso con la seguridad y la transparencia de su trabajo y rechazó «categóricamente» la denuncia de Libre.

La empresa Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) publico un comunicado en el que rechaza las denuncias planteadas por la alianza Libre respecto a un supuesto «sabotaje» a la aeronave que trasportaba al candidato Jorge Tuto Quiroga hasta el Aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza de la ciudad de Tarija.

Según el documento, el citado vuelo partió de La Paz a las 09.54 de este domingo y llegó a Tarija a las 11.45. El arribo, según Naabol, se produjo antes del inicio de las operaciones oficiales que comienzan a las 12:00 y finalizan a las 22:00, se lee en el documento.

Ante esta situación, NAABOL indicó que dispuso personal técnico y operativo antes del horario establecido para garantizar el aterrizaje de la aeronave y la integridad de los pasajeros y la tripulación.

Pero además hace énfasis en que el piloto admitió que no coordinó con el aeropuerto el arribo de la aeronave en un horario extraordinario.

«El propio piloto, ya en ruta, reconoció que no realizó la coordinación previa correspondiente al vuelo respecto a los horarios de servicio del aeródromo, tal como establece la normativa aeronáutica, y agradeció expresamente al personal de NAABOL por las gestiones efectuadas para atender su arribo fuera del horario programado», reseña el comunicado.

«Dicho reconocimiento quedó registrado en las comunicaciones oficiales de la unidad de navegación aérea», se añade.

En ese sentido, NAABOL reafirmó su compromiso con la seguridad y la transparencia de su trabajo y rechazó «categóricamente» la denuncia de Libre.

«NAABOL reafirma su compromiso con la seguridad, la transparencia y el estricto cumplimiento de las normas que regulan la aviación civil boliviana, rechazando categóricamente cualquier acusación infundada que pretenda vincular a la institución con hechos ajenos a su misión y responsabilidad técnica», reseña la parte final del comunicado.

Tuto baja el tono

Quiroga, el candidato presidencial de Libre, tras aterrizar en Tarija cerca del mediodía, restó dramatismo a la denuncia con ribetes de escándalo formulada por Juan Manuel Ormachea.

El aspirante a senador, denunció «sabotaje» a la aeronave que transportaba a Tuto y su comitiva, al no poder aterrizar en la capital chapaca a la hora prevista, sino casi una hora después, por falta de autorización de las autoridades del aeropuerto Oriel Lea Plaza.

«Ya estamos aquí con un poco de retraso», expresó Quiroga en un video que grabó a su llegada a Tarija. También explicó que habían demorado en la partida de La Paz, por esperar a JP Velasco que venía de Santa Cruz y su vuelo se retrasó por la impuntualidad de BoA. A diferencia de la versión de Ormachea, Tuto dijo que sí había combustible (suficiente) en su aeronave.