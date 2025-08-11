Pando reporta 272 casos acumulados de dengue y lamentan falta de acción de la población en la prevención

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Pando reportó 272 personas con dengue en lo que va este año, y lamentó que la población no colabore con las medidas de prevención de la enfermedad.

“Los casos aumentan poco a poco, ya tenemos 272 de enero a la fecha, tenemos una incidencia mayor al año pasado, y preocupa que la población no apoya al personal que realiza las actividades de control y nos cierra las puertas”, informó el responsable del Programa de Dengue del Sedes Pando, Francisco Vásquez.

El personal de salud hace el seguimiento permanente con tareas de control de la enfermedad en El Sena, donde se registró un brote, mientras Puerto Rico, Filadelfia y Porvenir, son los municipios más críticos.

El dengue es una enfermedad viral de carácter endémico-epidémico, transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Este vector también puede contagiar a las personas chikungunya y zika.

Tiene diversas formas de expresión clínica como fiebre indiferenciada (frecuente en niños) y fiebre con cefalea, malestar general, dolores osteomioarticulares, leucopenia y algún tipo de sangrado.

Las acciones de control apuntan a reforzar la vigilancia epidemiológica activa, la búsqueda de casos de dengue y promover la eliminación de criaderos de mosquitos para prevenir contagios.

Las autoridades en salud recomiendan a la población la limpieza de sus hogares y evitar la acumulación de agua en recipientes sin tapar, así como en elementos que se dejan al aire libre como llantas en desuso, envases o incluso agua detenida que permite la proliferación del mosquito.

