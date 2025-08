Panificadores de El Alto piden revisar la pertinencia de seguir con la dotación de harina subvencionada

El lunes 4 de agosto se conoció la denuncia contra el dirigente panificador artesano Rubén Ríos, quien se vio envuelto en una trama de supuestos «negociados» con la estatal Emapa.

Los panificadores de la ciudad de El Alto piden revisar la pertinencia de continuar con la dotación de harina subvencionada a una parte del sector que mantiene fijo el precio del pan en 50 centavos.

«Vamos a pedir que se quite la subvención porque se beneficia un sector, los que no están afiliados a la Federación Nacional de los Panificadores (no se benefician), vamos a pedir un informe y analizar cómo vamos a hacer con el señor Franklin Flores y el señor Rubén Ríos», declaró el presidente del Control Social de El Alto, Gregorio Gómez.

Según la denuncia, el dirigente vendía harina a la empresa pública de alimentos, una conducta considerada antiética en virtud de su cargo como representante del sector.

«Pedimos a la justicia que se haga una investigación a estos señores delincuentes, no pueden robarle al pueblo boliviano, cuántas familias están sufriendo hoy en día, ahora quieren subir el pan, muy sinvergüenza el dirigente de los panificadores», criticó el dirigente Gómez.

El presidente del Control Social alteño agregó que la «base social» de los panificadores no tiene la culpa de la conducta de su representante y agregó que Ríos es el llamado a aclarar las acusaciones.

«Su base social no tiene la culpa, la base ha confiado para defender a su sector, pero este señor se estaba beneficiando a nombre de la dirigencia, vendiendo la harina a Emapa y al mismo tiempo recoge la subvención, no sólo de harina, de aceite, de azúcar», indicó Gómez.