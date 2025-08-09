Paranoia y alucinaciones: un hombre termina en una unidad psiquiátrica tras seguir el consejo de ChatGPT de no tomar sal

El paciente presentó niveles exorbitantes de bromuro en la sangre, 3.000 veces más alto que un rango promedio.

Un hombre de 60 años fue internado en un hospital de Estados Unidos luego de consumir durante tres meses bromuro de sodio, siguiendo la receta prescrita por ChatGPT, reza un informe médico publicado este martes. La víctima de la inteligencia artificial buscaba la manera de eliminar sal común (o cloruro de sodio) de su dieta.

El paciente, durante las primeras 24 horas del ingreso, presentó paranoia creciente y alucinaciones tanto auditivas como visuales, y fue sometido a un tratamiento en la unidad psiquiátrica de la clínica. Al estabilizarse, pudo describir detalladamente cuáles fueron sus síntomas previos a la hospitalización, y contó que había tenido fatiga, insomnio, problemas de coordinación, entre otros problemas.

Los médicos realizaron una serie de exámenes y se asombraron por los resultados obtenidos: los niveles de bromuro en su sangre eran exorbitantes, alcanzó 1.700 miligramos por litro, con un rango de referencia de 0,9 a 7,3 miligramos por litro.

El hombre confesó que unos meses antes había leído un reporte que reseñaba los riesgos de la sal común para la salud humana y, con sus supuestos conocimientos obtenidos en la universidad y gracias al apoyo de ChatGPT, pudo sustituir el cloruro de sodio, apto para el consumo humano, por sales de bromo, que solo pueden ser implementadas en sustancias químicas, por ejemplo, productos de limpieza o pesticidas.

Luego de permanecer tres semanas bajo cuidados médicos, el hombre pudo recuperar su estado físico y mental, por lo que recibió el alta.

Las recientes encuestas alertan de que cada vez más personas mantienen conversaciones fluidas con la IA, contándole sus secretos y buscando respuestas sobre cuestiones que les preocupan. Pero, aunque una ‘relación’ estrecha con un chatbot puede ayudar a combatir la soledad, la moneda también tiene otra cara, ya que estas interacciones pueden agudizar trastornos mentales y distorsionar el sentido de la realidad, haciendo que la gente confíe en cada sugerencia que le da la inteligencia artificial.