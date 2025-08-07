Polémica en la WWE: regresa una leyenda inmersa en un escándalo sexual

Fuente: https://www.marca.com

El regreso de Brock Lesnar a la WWE ha sacudido al mundo del wrestling. Tras casi dos años de ausencia, el excampeón irrumpió inesperadamente en el evento SummerSlam 2025, celebrado en el MetLife Stadium, dejando una estela de controversia no sólo por su repentina aparición, sino también por las acusaciones que aún pesan en su contra dentro de una demanda por tráfico sexual.

Regreso inesperado en el clímax del evento

En el combate principal de la segunda noche de SummerSlam, Cody Rhodes logró vencer a John Cena en una intensa lucha callejera para coronarse campeón indiscutido de WWE. Sin embargo, lo que parecía ser una celebración consagratoria tomó un giro inesperado cuando sonó la música de entrada de Lesnar.

El “Beast Incarnate” apareció de manera sorpresiva, ejecutó su característico F5 sobre John Cena y dejó al público en estado de shock. Era su primera aparición desde SummerSlam 2023, luego de haber sido apartado silenciosamente de toda actividad pública de WWE por su presunta implicación en un caso legal de alto perfil.

El nombre de Lesnar en la demanda de Janel Grant

El regreso de Lesnar ocurre mientras su nombre figura en una demanda presentada por Janel Grant, exempleada de la WWE, quien acusa a Vince McMahon y otros ejecutivos de abuso sexual y tráfico de personas. Aunque Lesnar no es demandado directamente, aparece identificado como uno de los luchadores a los que McMahon “ofreció” acceso sexual a Grant como incentivo durante negociaciones contractuales.