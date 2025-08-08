TCP revela que se presentaron 16 acciones penales para frenar las elecciones

En diferentes ciudades y sobre la base de distintos argumentos, se presentaron acciones penales para inhabilitar candidaturas y frenar las elecciones generales.

eju.tv / Video: TCP

El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, reveló este viernes que a esa instancia llegaron 16 acciones penales dirigidas a paralizar las elecciones presidenciales, sin embargo, en virtud de los acuerdos con el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el bien mayor que son los comicios, no se dio curso a esas acciones.

«Hay 16 acciones que han sido presentadas tanto para frenar como suspender las elecciones, el Tribunal Constitucional ha realizado diferentes acciones (para impedirlo)», declaró el titular del TCP.

En diferentes ciudades y sobre la base de distintos argumentos, se presentaron acciones penales para inhabilitar candidaturas y frenar las elecciones generales. Hurtado detalló que el TCP preservó la fecha de los comicios y el proceso electoral íntegro.

«Se firmó un acuerdo con el Órgano Electoral para que se lleven adelante las elecciones, estamos siguiendo las etapas del Órgano Electoral para que no se paralice el proceso; también, dentro de nuestras atribuciones, el TCP ha realizado un acuerdo de Sala Plena, es decir, se ha firmado un acuerdo en el que se priorizan todos los temas que tengan que ver con las elecciones generales para darle certidumbre a la población», detalló el funcionario.

Hurtado añadió que también remitieron instructivos a los Tribunales Electorales Departamentales para que los tribunales de garantía y jueces de garantía actúen en cumplimiento de la Constitución y paralicen o suspendan cualquier medida dirigida a las elecciones generales.

La mañana de este viernes, funcionarios del TCP se reunieron con una delegación de la Unión Europea, para tratar los avances del proceso electoral del 17 de agosto y las garantías aplicadas sobre el proceso.