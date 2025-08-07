Una joven en La Paz muere tras recibir dosis de Ketamina, una nueva droga sintética

El hombre, de 37 año, se encuentra en calidad de aprehendido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Fuente: Erbol

Una joven de 21 de años fue encontrada muerta en La Paz luego de recibir una dosis de Ketamina, una nueva droga sintética que provoca problemas de salud. La persona que proveía la sustancia quedó aprehendida y será procesada por feminicidio.

El hecho fue reportado en la zona Gran Poder de la sede de gobierno la noche de este miércoles. Los reportes preliminares señalan que la inyección le provocó a la víctima la muerte por intoxicación y broncoaspiración, informó el fiscal Carlos Cortez.

“La inyección habría sido realizada por quien sería su proveedor”, indicó.

El hombre, de 37 año, se encuentra en calidad de aprehendido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), se le tomará su declaración informativa y en las siguientes horas se definirá su situación legal en una audiencia cautelar.

La Ketamina es un anestésico para caballos, pero algunos jóvenes lo utilizan como una nueva droga alucinógena que puede causar a futuro daños graves en la salud, y a veces permanentes, principalmente en la vejiga.

La Fiscalía indagará sobre la procedencia de la droga y la frecuencia que era distribuida por el principal implicado en el deceso.