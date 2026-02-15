Estiman que el Carnaval de Oruro movió 80 millones de dólares

El presidente Rodrigo Paz Pereira y el vicepresidente Edmand Lara Montaño disfrutaron, aunque por separado, de la Entada folklórica

El presidente de la Cámara de Industrias y Comercio de Oruro, José Peñaranda, afirmó este sábado que el Carnaval de Oruro generará un movimiento económico equivalente a 80 millones de dólares, cifra superior a años anteriores.

Según cálculos previos a la festividad consagrada a la Virgen de la Candelaria (del Socavón) iniciada este sábado, con la Entrada del Carnaval de Oruro 2026, se estimaba que el movimiento económico que se generaría, sería de 60 millones de dólares, como sucedió el año pasado.

Sin embargo, aseguró que el empresariado incrementó el estimado ante el movimiento económico observado hasta los 80 millones de dólares.

“Hemos ido evaluando en el último convite, viendo, como se está dando la actividad, y hemos visto que esa cifra, ese valor prácticamente puede ser quebrado en este carnaval», dijo optimista a la radioemisora.

Precisó que en 2025 se logró una recaudación de 67 millones de dólares, y agregó que este año será “más interesante, mucho más dinámico y va a haber una generación mayor de recursos”.

Mencionó entre los factores que propician el crecimiento este año la apertura de vuelos a Oruro, además de la habilitación del Tren de Pasajeros, impulsado por la Empresa Ferroviaria Andina y las medidas asumidas por el Gobierno nacional, que, desde su punto de vista, favorecieron a la festividad.

“El Viceministerio de Transportes lo primero que hace es habilitar el aeropuerto de Oruro como internacional en esta temporada, eso está permitiendo la llegada de vuelos privados, hay empresas privadas que han solicitado utilizar el aeropuerto de Oruro, como área base para poder permitir que turistas extranjeros lleguen a la ciudad de Oruro”, acotó.

Agregó que la medida permite que se tenga un mayor crecimiento en el tema del flujo de pasajeros.

Rodrigo Paz

En un gesto que fue ampliamente comentado en redes sociales, el presidente Rodrigo Paz se sumó a las celebraciones del carnaval y compartió un momento festivo con funcionarios y ciudadanos, al ritmo de la cueca tarijeña, en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo.

“Disfrutemos este carnaval. Disfrutemos de la patria, de nuestras familias, de nuestros amigos, pero sobre todo con fe. Vamos a salir adelante. Nos merecemos un gran carnaval”, expresó en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

