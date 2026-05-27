Rodrigo Paz promulga la abrogación de la Ley 1341, que regulaba el estado de excepción, y se abre el debate sobre su aplicación

La madrugada de este miércoles el documento fue publicado en la Gaceta Oficial. Cívicos y productores exigen la aplicación del estado de excepción para enfrentar las movilizaciones

Por: eju.tv

El presidente Rodrigo Paz promulgó la madrugada de este miércoles la norma que abroga la Ley 1341, que regulaba la declaratoria de estado de excepción en Bolivia desde 2020.

La norma fue impulsada por el presidente del Senado, Diego Ávila, y se aprobó el fin de semana en esa instancia. Este martes, en una sesión virtual, la Cámara de Diputados la sancionó y derivó al Órgano Ejecutivo.

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La madrugada de este miércoles el documento fue publicado en la Gaceta Oficial, un procedimiento que se cumple luego de la firma del gobernante.

Debate

En esa línea, se abre el debate sobre la aplicación de esta medida, que ya fue exigida por los cívicos y sectores productores.

Esta figura constitucional faculta al Gobierno de turno a asumir medidas para enfrentar por ejemplo convulsiones internas.

Hace más de 20 días, la Central Obrera Boliviana (COB) y los campesinos se movilizan contra el Gobierno y ahora exigen la renuncia de Paz, quien no se ha referido a la aplicación de esta medida y dijo que apuesta por el diálogo.

El vicepresidente Edmand Lara presentó un recurso constitucional para objetar el inicio del trámite de abrogación., que comenzó en el Senado.

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