Secuestran más de una tonelada y media de marihuana en la frontera con Chile y en Santa Cruz

Los operativos en la frontera con Chile y en Santa Cruz terminaron con la incautación total de 1.804 kilos de marihuana

eju.tv / Video:Viceministro de Defensa Social

En la carretera Alota-Avaroa, en el departamento de Potosí, zona de la frontera altiplánica con Chile, fue incautada más de una tonelada y media de marihuana en un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, informó sobre el operativo y explicó que la incautación lograda en esta región fronteriza muestra cómo el narcotráfico intenta mover droga por distintas rutas del país.

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“En Potosí, en la carretera Alota–Avaroa, frontera con Chile, personal de la Felcn interceptó un vehículo tipo furgón con placa chilena que intentó darse a la fuga. El motorizado fue abandonado y, tras la requisa, se encontraron 60 bolsas de yute con 1.510 paquetes tipo ovoide”, afirmó.

El pesaje de la marihuana secuestrada dio más de 1.686 kilos, es decir, más de una tonelada y media de la ilícita mercancía.

En otro operativo, esta vez en Tres Cruces, en el departamento de Santa Cruz, se interceptó una vagoneta y se descubrió que transportaba marihuana en compartimientos ocultos, conocidos como «doble fondo».

Se secuestraron 124 paquetes tipo ovoide, con un peso de más de 118 kilos de marihuana, con lo que la incautación en un solo día subió a 1.804 kilos de marihuana.

“Son rutas, vehículos, compartimientos ocultos, pasos fronterizos y estructuras que intentan mover droga evitando los controles del Estado”, explicó en una publicación en su cuenta de Facebook.

En ambos operativos fueron secuestrados dos vehículos y se aprehendió a una persona. “Cada carga que no llega a destino es un golpe a la logística del narcotráfico”, afirmó la autoridad.