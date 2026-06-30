Ayuda para Venezuela: 20 rescatistas y un Hércules de Bolivia se suman a los operativos por una semana

La autoridad agregó que la misión tendrá una duración aproximada de siete días, incluyendo el traslado y cinco jornadas de trabajo efectivo en territorio venezolano.

Por: eju.tv / Video: BTV

La noche del lunes partió la delegación boliviana, integrada por efectivos del Servicio de Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB) y la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE), que se sumará al operativo de rescate en Venezuela tras los terremotos.

Un avión Hércules C-130 trasladó a la comitiva y más de seis toneladas de ayuda humanitaria para contribuir a las labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por la emergencia. La presencia de la delegación boliviana está programada para una semana.

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) informó que, en coordinación con el Ministerio de Defensa, emprendió una «misión humanitaria y de rescate con destino a la República de Venezuela, llevando consigo no solo capacidades operativas, sino también un profundo mensaje de solidaridad y esperanza para un pueblo hermano afectado por las recientes emergencias».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Para el desarrollo de esta misión, la institución militar aérea dispuso una aeronave Hércules C-130, tripulada por 10 efectivos altamente capacitados, cuya experiencia y profesionalismo garantizan el traslado seguro de 20 rescatistas voluntarios especializados y con todo el equipamiento necesario para las tareas de búsqueda, rescate y asistencia», señaló.

Durante una conferencia de prensa en Santa Cruz, el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, informó que esta operación responde a las instrucciones del presidente Rodrigo Paz y es resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Ministerio de Salud, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Viceministerio de Defensa Civil y las autoridades venezolanas, con el propósito de brindar una respuesta oportuna a las necesidades más urgentes generadas por el desastre.

«Estamos trabajando bajo un enfoque único: salvar vidas. Aquí no hay colores políticos ni diferencias; existe un objetivo noble que nos ha encomendado el presidente Rodrigo Paz. Así como Bolivia ha recibido la solidaridad de otros países en momentos difíciles, hoy también tiene la capacidad y la voluntad de extender su mano a quienes más lo necesitan», afirmó Troche.

La autoridad agregó que la misión tendrá una duración aproximada de siete días, incluyendo el traslado y cinco jornadas de trabajo efectivo en territorio venezolano.

Por su parte, el comandante del componente operativo de la misión, el teniente coronel Carlos Echalar, explicó que el contingente fue conformado con personal con años de experiencia en operaciones de salvamento y rescate, capacitado para intervenir en escenarios de desastre bajo estándares internacionales y en la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes, metodología que permite organizar y coordinar de manera eficiente las labores de respuesta en emergencias de gran magnitud.

«Nuestra principal contribución será la organización de las operaciones, la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes y las tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas. Ese es el conocimiento y la experiencia que Bolivia pone al servicio de esta misión humanitaria», sostuvo.

Echalar destacó que los efectivos del Servicio de Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB) cuentan con una amplia trayectoria en operaciones de búsqueda y rescate, mientras que los dos integrantes de la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE) fortalecerán la misión con sus conocimientos en gestión de emergencias, rescate y combate de incendios forestales, ampliando la capacidad técnica del equipo boliviano, informó Defensa.