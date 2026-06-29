El Gobierno estima que con el nuevo régimen cambiario lleguen más de $us 1.000 millones en remesas

El nuevo régimen «también favorece el retorno de inversión y de divisas al sistema financiero».

Por: eju.tv /

«Más de 1.000 millones de dólares en remesas podrían volver a canalizarse por el sistema financiero» en el marco del nuevo régimen cambiario, informó el Ministerio de Economía.

«Ahora recibirás tus bolivianos con el tipo de cambio oficial vigente. Antes, las remesas se pagaban con el antiguo tipo de cambio oficial, aunque el dólar ya valía más en el mercado», explicó.

El nuevo régimen «también favorece el retorno de inversión y de divisas al sistema financiero».

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Se trata de una medida que genera «mayor confianza para quienes apoyan a sus familias desde el exterior».

«​Con el nuevo Tipo de Cambio Flexible, el dinero enviado rinde lo que realmente vale: Recibes tus bolivianos al tipo de cambio oficial vigente.

Además, se «impulsa el retorno de divisas e inversión al sistema financiero». «Cuando las remesas llegan con confianza, la economía se fortalece», sostuvo el Ministerio de Economía.

Desde este lunes 29 de junio rige el tipo de cambio flexible para el cambio de dólar a boliviano.

Para esta jornada el dólar tiene una cotización de Bs 9,73, así lo definió el Banco Central de Bolivia (BCB).