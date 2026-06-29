Empresarios plantearán ley de libre transitabilidad, alivio financiero y normalización del diésel en cumbre nacional en Cochabamba

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba presentará una agenda de reconstrucción productiva con medidas para enfrentar los efectos de los bloqueos, la escasez de combustibles y la desaceleración económica.

eju.tv

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) informó este lunes que presentará una agenda de reconstrucción productiva durante la Cumbre Empresarial Nacional Extraordinaria convocada para mañana por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), en la que propondrá medidas para garantizar la libre transitabilidad, normalizar el abastecimiento de diésel, otorgar alivio financiero al sector productivo y fortalecer la seguridad jurídica.

Las propuestas serán expuestas por el empresariado cochabambino en un contexto marcado por las pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos, que recientemente la última duró 53 díasy que afectó principalmente al eje troncal del país, las dificultades para el abastecimiento de combustibles y el incremento de los costos logísticos.

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El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, señaló que Cochabamba llegará al encuentro con una agenda sustentada en información técnica y consensuada entre los distintos sectores empresariales del departamento. Entre las principales iniciativas figura la aprobación de una Ley de Transitabilidad, Abastecimiento y Protección de Corredores Productivos, destinada a garantizar el funcionamiento de las rutas estratégicas para el transporte de mercancías y evitar interrupciones que afecten la producción y el abastecimiento.

Asimismo, el sector empresarial propondrá la ejecución de un Programa de Reconstrucción Económica 2026-2030, acompañado de un plan de estabilización de 90 días que contemple alivio tributario, aduanero, laboral y financiero para las empresas afectadas por los conflictos sociales.

Otra de las prioridades será la implementación de un Plan Nacional de Normalización del Diésel, con abastecimiento continuo para los sectores productivos y de transporte, mayor transparencia en la distribución del combustible y la continuidad del precio regulado durante un periodo transitorio.

En materia financiera, la FEPC impulsará la creación de un Fondo de Garantía Empresarial y líneas de crédito preferenciales para capital de trabajo, reposición de inventarios y sostenimiento de operaciones, además de periodos de gracia y mecanismos de reprogramación de obligaciones.

La agenda también incorpora una propuesta de Ley de Seguridad Jurídica e Inversión Productiva, orientada a otorgar mayor estabilidad normativa, protección a la propiedad privada, respeto a los contratos y simplificación de trámites administrativos. De manera complementaria, plantea una reforma tributaria enfocada en mejorar la competitividad, incentivar la reinversión y facilitar la formalización empresarial.

Como respaldo de sus planteamientos, la FEPC presentó cifras que reflejan el impacto económico de los conflictos sociales en Cochabamba. Según la entidad, entre 2018 y junio de 2026 el departamento acumuló 530 días efectivos de bloqueo, 4.923 conflictos y protestas sociales y pérdidas estimadas en Bs 32.757 millones (alrededor de 4.706 millones de dólares).

Solo en este año, hasta el 22 de junio pasado, se registraron 58 días de bloqueo y una afectación económica calculada en Bs 3.728 millones, situación que, según el empresariado, ha comprometido la continuidad de las operaciones, el abastecimiento, el cumplimiento de contratos y la generación de empleo.

Reconstrucción económica

Además de las medidas de corto plazo, la propuesta empresarial plantea priorizar inversiones en infraestructura logística, energética, hídrica y digital para fortalecer la competitividad del país, consolidar corredores de exportación y mejorar la integración entre las regiones.

La Cumbre Empresarial Nacional Extraordinaria reunirá en Cochabamba a representantes del sector privado de todo el país, prevista para mañana martes 30 de junio, con el fin de consensuar una agenda que será presentada al Gobierno con el objetivo de impulsar acciones orientadas a la recuperación económica, la protección del aparato productivo y la reactivación de la inversión.