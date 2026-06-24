Justiniano cuestiona que el aeropuerto de Chimoré siga cerrado por los defensores de Evo Morales

El ministro de Defensa afirma que una infraestructura estratégica para el desarrollo del Trópico de Cochabamba no puede permanecer condicionada por la situación judicial de una sola persona. También pidió a las Seis Federaciones del Trópico renovar su dirigencia y pensar en el futuro productivo de la región.

Justiniano en una inspección a la carretera El Alto – Copacabana.Foto: Min. Defensa

eju.tv / Video: Erbol

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, cuestionó este miércoles que el aeropuerto de Chimoré continúe sin operar plenamente debido a decisiones vinculadas a la defensa del expresidente Evo Morales y sostuvo que una infraestructura estratégica para el desarrollo regional no puede permanecer subordinada a la situación jurídica de una sola persona.

Durante una entrevista con Radio Erbol, la autoridad afirmó que el Trópico de Cochabamba tiene un enorme potencial económico y productivo que no debería verse limitado por factores ajenos a los intereses de la población.

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“No puede ser que estemos condicionando un aeropuerto funcional como Chimoré a un acuerdo de que no lo van a agarrar a Evo Morales. No puede ser que toda una región se perjudique solamente por la situación jurídica de una persona que tiene que ir a la justicia”, sostuvo.

Justiniano señaló que el aeropuerto constituye una infraestructura importante para la integración y el desarrollo de la región, por lo que consideró necesario que las decisiones sobre su funcionamiento respondan a criterios de interés colectivo y no a circunstancias particulares.

En ese contexto, planteó la necesidad de una renovación en los liderazgos de las organizaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba.

“Tiene que haber una renovación dirigencial en las Seis Federaciones del Trópico. Espero que realmente lo hagan”, afirmó.

El ministro consideró que la región enfrenta el desafío de proyectar una nueva etapa orientada al crecimiento económico, la producción y la generación de oportunidades para sus habitantes.

“No puede ser que la gente del Chapare, con tanta productividad y tanto futuro, tenga un aeropuerto que es de los más lindos del país y esté trancado porque están anclados a una persona”, manifestó.

Asimismo, reiteró que el expresidente Evo Morales debe responder ante la justicia y consideró que el proceso judicial que enfrenta no debería afectar a toda una región.

“Evo Morales debería presentarse a la justicia porque tarde o temprano tendrá que ser detenido. Si realmente quiere a su gente, debería evitar que por una probable detención se generen situaciones violentas o que haya personas lastimadas”, señaló.

Justiniano sostuvo que el país atraviesa una etapa de recuperación después de las semanas de conflicto y afirmó que corresponde fortalecer la presencia del Estado y garantizar que las infraestructuras estratégicas contribuyan al desarrollo de las regiones y al bienestar de la población.

Para la autoridad, el futuro del Trópico de Cochabamba debe estar vinculado a su potencial productivo y a las oportunidades de crecimiento de sus habitantes, más que a la situación política o judicial de un determinado liderazgo.