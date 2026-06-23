Lupo: Evo tiene que dar cuentas a la justicia por los delitos que cometió de forma personal y por su atentado a la democracia

El Gobierno señaló a Morales como uno de los líderes de las protestas que afectaron al país por más de 50 días, con las cuales los movilizados pidieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que será la justicia la que determine la situación del expresidente Evo Morales; sin embargo, consideró que el líder de los cocaleros del trópico tiene que dar cuentas a la justicia por los delitos que cometió de forma personal y por su atentado a la democracia.

La autoridad remarcó que el Gobierno no define su situación personal puesto que todo proceso debe seguir los canales legales correspondientes. En ese marco, anunció un proceso contra el exmandatario.

«Desde hace muchos años pretende volver al poder, se rehúsa a dejar esos privilegios que durante tantos años y trato de quedarse antidemocráticamente por todos los medios, primero forzando la reelección, después forzando la justicia y finalmente tratando de forzar la convulsión social para retornar al poder», señaló en Que No Me Pierda de la red UNO.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Hoy queda muy claro eso y hoy queda muy claro también la soledad en la que se encuentra y obviamente queda claro que tiene que ser uno de los que dé cuentas a la justicia, no solo por los delitos que él cometió en forma personal y son horrendos, sino por su atentado a la democracia boliviana», añadió.

El líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y su cúpula dirigencial anunciaron la noche del lunes un cuarto intermedio en sus medidas de presión.

La COB y la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz suspendieron sus medidas de presión, el primero firmó un acuerdo con el Gobierno y la segunda se replegó, pero mantiene su estado de emergencia.

«Entiendo perfectamente la decisión tomada de las federaciones del trópico de Cochabamba, con mucho respeto, compañeros que son disciplinados, están en esta lucha junto otros sectores, sin embargo, por ahora un cuarto intermedio», afirmó Morales.

«No es rendirnos, pero la gran ventaja que tienen las seis federaciones es que nunca nos vendemos y nunca nos van a vender. Siempre unidos», manifestó Morales.

El Gobierno señaló a Morales como uno de los líderes de las protestas que afectaron al país por más de 50 días, con las cuales los movilizados pidieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

¿El Gobierno demandará a Morales? «Desde el Gobierno y desde la sociedad. Estoy seguro que acá va a haber que prestar cuentas porque no se puede transar con la impunidad», afirmó Lupo.

En esa línea, aclaró que «él no es el único, hay muchos responsables de lo que ha ocurrido y hay mucho dolor en la familia boliviana».