Rige el tipo de cambio flexible; este lunes el dólar se cotiza en Bs 9,73

A las 20:00 de este lunes se publicará la nueva cotización, este horario se aplica para el resto de la semana.

Por: eju.tv / Video: Red UNO

Desde este lunes 29 de junio rige el tipo de cambio flexible para el cambio de dólar a boliviano.

Para esta jornada el dólar tiene una cotización de Bs 9,73, así lo definió el Banco Central de Bolivia (BCB).

A las 20:00 de este lunes se publicará la nueva cotización, este horario se aplica para el resto de la semana.

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«Recibimos una economía con alta inflación y múltiples precios del dólar que generaban incertidumbre. Hoy, mediante el Tipo de Cambio Flexible, establecemos una referencia cambiaria única que impulsa la estabilidad», informó el Ministerio de Economía.

«Con orden económico, el valor del dólar muestra una tendencia a la baja, apoyamos a nuestros importadores y generamos previsibilidad para las familias bolivianas», sostuvo.