Solo mayores de edad podrán comprar combustible en bidón, afirma el ministro Blanco

También informó que se reforzaron los controles sobre los recipientes utilizados para el carguío. Durante los controles del fin de semana, se detectaron 179 vehículos que realizaron cargas repetitivas de combustible.

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El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, anunció este lunes que solo las personas mayores de edad podrán adquirir combustible en bidones, como parte de las nuevas medidas implementadas para combatir el acopio ilegal y la comercialización clandestina de gasolina y diésel.

«Hemos adoptado medidas para evitar que los denominados bidoneros carguen combustible. Antes cargaban el papá, la mamá, (hasta) el hijo de ocho años, el de nueve, el de diez, y al final caminaban unas cuadras para vender esa gasolina o ese diésel. Por eso, hemos dispuesto que solamente las personas mayores de edad, como corresponde, puedan comprar hasta cinco litros por día», indicó la autoridad, en conferecia de prensa conjunta con el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Freddy Zenteno..

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También informó que se reforzaron los controles sobre los recipientes utilizados para el carguío, debido a que el combustible almacenado en envases inadecuados puede contaminarse y posteriormente ser comercializado de forma irregular.

Asimismo, la autoridad informó que durante los controles del fin de semana, se detectaron 179 vehículos que realizaron cargas repetitivas de combustible, los cuales fueron bloqueados en el sistema y no podrán volver a abastecerse hasta que justifiquen el motivo de esas recargas.

Blanco agregó que se está controlando la calidad del combustible y que una de las razones por las que el abastecimiento está demorando es porque se están aplicando nuevos procesos de seguridad y control implementados por YPFB y la ANH. Por eso, el abastecimiento ha tomado más tiempo.

Por su parte, el director de la ANH, Freddy Zenteno, indicó que los operativos continúan en todo el país para identificar carguíos repetitivos y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la venta de combustible en recipientes autorizados.

Como parte de estas acciones, la ANH inhabilitó durante el fin de semana más de 1.200 placas de vehículos en operativos desarrollados en La Paz, El Alto y Sucre, tras detectar carguíos repetitivos en distintas estaciones de servicio. La medida busca frenar el acopio ilegal y la reventa clandestina de combustibles.