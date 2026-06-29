TSJ amenaza con paro nacional de 24 horas si no reciben respuestas del Gobierno y del Legislativo

Observó que el Órgano Judicial apenas reciba el 0,35% de los recursos del TGN, situación que obliga incluso a que jueces adquieran con recursos propios insumos básicos, como tóner para impresoras y seguir atendiendo.

eju.tv / Video: Radio Fides

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, lanzó este lunes una advertencia sobre la situación del sistema judicial boliviano y afirmó que la justicia atraviesa una crisis que amenaza con su colapso, por lo que demandó la adopción de «medidas urgentes» por parte de los órganos Ejecutivo y Legislativo. De no existir una respuesta inmediata, anunció que el Órgano Judicial iniciará un paro nacional escalonado que comenzará con una suspensión de actividades por 24 horas, que incluso puede llegar a una medida de presión indefinida.

«Ante la situación de desinstitucionalización, la justicia no descarta asumir medidas de protesta de manera escalonada. Si no somos atendidos, iniciaremos un paro de 24 horas; posteriormente será de 48 horas, luego de 72 horas y, si es necesario, llegaremos a un paro indefinido de la justicia en Bolivia, con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como uno de los órganos del Estado», afirmó Saucedo, en conferencia de prensa.

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Las declaraciones fueron hechas tras la reunión de emergencia de magistrados, vocales y jueces, que se realizó en la ciudad de Sucre, Saucedo sostuvo que Bolivia enfrenta una «justicia raquítica», abandonada durante más de dos décadas y con un presupuesto insuficiente para garantizar el acceso oportuno de la población a este servicio.

Asimismo, observó que el Órgano Judicial apenas reciba el 0,35% de los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), situación que obliga incluso a que jueces deban adquirir con recursos propios insumos básicos, como tóner para impresoras, para continuar prestando el servicio. Asimismo, advirtió que la mora procesal se convirtió en un escenario propicio para hechos de corrupción.

Como conclusión del encuentro de emergencia, el Órgano Judicial resolvió conminar al presidente Rodrigo Paz y a todo su gabinete a sostener una reunión en la ciudad de Sucre para atender las demandas institucionales. Paralelamente, dijo que solicitarán a la Asamblea Legislativa que priorice el tratamiento de los proyectos de ley impulsados por el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental.