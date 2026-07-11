Detienen a un brasileño y dos bolivianos con más de una tonelada de cocaína en Francia

Los tres hombres fueron interceptados a bordo de una embarcación cerca de la isla francesa de Reunión, en el Océano Índico. Un juez ordenó su prisión preventiva tras la imputación.

eju.tv/ Fuente: Red Uno

Un operativo de las autoridades francesas permitió la detención de un ciudadano brasileño y dos bolivianos que se encontraban a bordo de una embarcación que transportaba más de una tonelada de cocaína en aguas del Océano Índico.

De acuerdo con los reportes, los tres hombres fueron interceptados cerca de la isla francesa de Reunión mientras navegaban desde Sudamérica con destino a Australia. Durante la intervención, la policía incautó la droga, cuyo valor fue estimado en millones de dólares.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Tras su aprehensión, los tres acusados fueron presentados ante un tribunal y, luego de la imputación correspondiente, un juez determinó su detención preventiva mientras avanza la investigación.

El ciudadano brasileño, de 58 años, manifestó ante los investigadores que se dedicaba a la pesca. En tanto, de los dos ciudadanos bolivianos, de entre 30 y 40 años, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre sus identidades ni antecedentes.

Las autoridades francesas continúan con las investigaciones para establecer el origen de la droga, la ruta utilizada y la posible participación de más personas en la operación de tráfico internacional de cocaína.