La cotización del dólar oficial para este domingo 12 de julio se mantiene en Bs 10,40

La cotización del dólar oficial para este domingo 12 de julio es de Bs 10,40, la misma que se tuvo este sábado

eju.tv /Fuente:Unitel

El Banco Central de Bolivia (BCB) emitió la cotización del dólar para este domingo 12 de julio que se sitúa en Bs 10,40, el mismo parámetro que se tuvo este sábado.

A las 20:00 de cada día, el BCB difunde la cotización oficial del dólar que estará vigente para el día siguiente.

a cotización que rige para el dólar este fin de semana, tanto sábado como domingo, representa un incremento en relación a lo registrado el viernes 10, cuando el precio estaba fijado en Bs 10,24.

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Ante ello, el ministro de Economía y Finanzas, señaló que el incremento se debía a una alta demanda de los dólares y estimaba que en dos o tres semanas el precio se estabilizará.