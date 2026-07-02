Organizaciones delictivas armadas vinculadas a la minería ilegal evitan labores de la AJAM en Mapiri

La comisión de la AJAM viajó a Mapiri a solicitud de una cooperativa que denunció avasallamiento de sus áreas de trabajo

eju.tv

Estructuras organizadas vinculadas a la minería ilegal con capacidad de reacción armada emboscaron a una comisión de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que llegó hasta Mapiri, departamento de La Paz, para atender una denuncia de avasallamiento de un predio minero.

El director de la AJAM, Jaime Sanabria, explicó que personal de la Dirección Departamental de La Paz viajó a Mapiri a solicitud de la Cooperativa Minera Playa Dorada de San Juanito R.L. que denunció avasallamiento de sus derechos mineros en Achiquiri, provincia Larecaja.

Según el reporte oficial, la emboscada en la zona devela la existencia de estructuras organizadas vinculadas a la minería ilegal, con capacidad de reacción armada y acciones de intimidación contra funcionarios públicos que viajaron a la zona para realizar tareas de fiscalización.

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El vehículo en el que se trasladaba la comisión oficial al área de Achiquiri, ubicada a aproximadamente una hora y media del municipio de Mapiri, fue interceptado por otro vehículo que los seguía, desde donde se realizaron disparos de arma de fuego.

“No hubo cruce de fuego, ya que el personal de la comisión no respondió con disparos. Ante la situación, el equipo de seguridad actuó para resguardar a la comisión y se dispuso el repliegue hacia Mapiri, donde se buscó resguardo en coordinación con autoridades locales”, establece un boletín oficial.

Por su parte, el coordinador nacional de Minería Ilegal de la AJAM, Marcelo Ignacio Cáceres, informó que, durante el operativo, se recabaron indicios relevantes; entre ellos, la identificación de personas vinculadas al ataque, material presuntamente utilizado durante la emboscada y registros que ya fueron remitidos a las autoridades competentes.

La AJAM continuará con sus labores de fiscalización en el marco de la normativa vigente y advirtió que estos hechos reflejan un nivel de violencia asociado a actividades de minería ilegal que afecta la seguridad del Estado.

En ese sentido, exhortó al Ministerio Público, a la Policía Boliviana y a las demás instancias competentes a reforzar las investigaciones para la identificación y sanción de los responsables.