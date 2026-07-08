Paz asegura que la nueva Ley de Minería impulsará la redistribución de recursos

La Ley de Minería es parte de un paquete de iniciativas legales que prepara el gobierno para reactivar la inversión en sectores estratégicos de la economía.

eju.tv

En una reunión con representantes de los ayllus del norte de Potosí y el sur de Oruro, el presidente Rodrigo Paz informó que la próxima Ley de Minería impulsará la redistribución de recursos económicos y la industrialización, con un beneficio directo para las comunidades.

“Dialogamos sobre el enorme potencial minero, productivo y turístico de sus regiones, y cómo impulsaremos una nueva Ley de Minería para descentralizar los recursos. El desafío es transformar esa inmensa riqueza en bienestar directo para las comunidades”, destacó en una publicación sobre la reunión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La administración de Paz cumple una apretada agenda de reuniones con diferentes sectores sociales para cumplir sus compromisos de escuchar y atender las demandas de desarrollo productivo, económico y social.

Paz aseguró que Potosí y Oruro tienen un importante potencial que será desarrollado con una ley que atraerá inversión nacional y extranjera.

“Somos una potencia en cultura, minería, hidrocarburos, agricultura y ganadería, con todo el potencial para crecer. La verdadera pregunta es si estamos listos para producir, generar riqueza, platita y el capital que impulsa nuestro progreso. Porque con capital construyes tu casa, compras tu auto y aseguras salud y educación”, afirmó.

La Ley de Minería es parte de un paquete de iniciativas legales que prepara el gobierno para reactivar la inversión en sectores estratégicos de la economía.