Paz convoca a trabajar en unidad y confirma la cumbre con los gobernadores en Sucre

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Paz en el Gran Poder con los gobernadores de La Paz y Santa Cruz , ministros y el alcalde paceño

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«No es política, es gestionar el país»: Rodrigo Paz impulsa la unidad entre autoridades. Presidente Paz confirma reunión con los gobernadores en Sucre. Investigador calcula que acopiar el oro de las maletas tomó al menos tres meses. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

«No es política, es gestionar el país»: Rodrigo Paz impulsa la unidad entre autoridades

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La tradicional Entrada del Señor Jesús del Gran Poder reunió este sábado no solo a miles de bailarines y devotos, sino también a las principales autoridades del país. En ese escenario, el presidente Rodrigo Paz reivindicó el papel de la cultura para fortalecer la unidad nacional. «Agradecer al gobernador de La Paz, al gobernador de Santa Cruz, autoridades nacionales, al alcalde de La Paz, a los ministros. La cultura unifica, la cultura sana. Usemos la cultura para sanarnos. A veces todo está muy negativo. Cultura, cultura y positivo, positivo para salir adelante con toda la patria», expresó el mandatario. Desde el palco oficial, el mandatario agradeció la presencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales, y afirmó que la cultura debe ser un instrumento para fortalecer la convivencia entre los bolivianos.

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Presidente Paz confirma reunión con los gobernadores en Sucre

El presidente Rodrigo Paz confirmó la reunión que sostendrá con los nueve gobernadores del país el próximo 5 de agosto. A pocos días del encuentro, el mandatario reiteró su predisposición para trabajar de manera coordinada con las autoridades departamentales. «Hoy día estoy con el gobernador de La Paz, ayer estaba con el gobernador de Santa Cruz, el día 5 (de agosto) vamos a estar con los gobernadores de todo el país, a trabajar juntos (…) Nunca más hay que bloquearnos, vamos a salir adelante, pero hay que trabajar todos juntos», indicó el mandatario en medio de su visita a la Entrada Folklórica del Señor Jesús del Gran Poder 2026, en La Paz. La reunión entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores está prevista para el 5 de agosto en la ciudad de Sucre.

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Presidente en el Gran Poder: Tenemos que convertirnos en un destino de turismo de altura, porque La Paz es la capital del cielo

El presidente Rodrigo Paz participó este sábado en la Entrada de la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder 2026, una de las expresiones culturales y religiosas más importantes del país. Desde el palco oficial, acompañó el recorrido y destacó el valor de esta celebración como motor de identidad, turismo y desarrollo económico para Bolivia. El primer mandatario subrayó el impacto económico que genera la festividad y su potencial para atraer inversiones y fortalecer el turismo. Recordó que esta actividad cultural moviliza más de 56 millones de dólares. «La cultura es un atractivo para que no solo vengan a invertir, sino también a sentir lo que es la patria. Tenemos que convertirnos en un destino de turismo de altura, porque La Paz es la capital del cielo», sostuvo. Asimismo, afirmó que el Gran Poder trasciende la celebración folklórica.

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Gran Poder: Paz destaca la fuerza del transporte, el sector más golpeado en los 53 días de bloqueos

En la fiesta del Señor Jesús del Gran Poder que se celebra en La Paz, el presidente Rodrigo Paz Pereira destacó la fuerza de los transportistas, uno de los sectores más sacrificados durante los 53 días de cerco a La Paz. El jefe de Estado, en compañía de los ministros Óscar Mario Justiniano y Ernesto Justiniano, además del gobernador, Luis Revilla, aseguró que con fuerza y fe, Bolivia saldrá adelante. «Estoy con el ministro de Defensa (Ernesto Justiniano), con el ministro de Producción (Óscar Mario Justiniano), estoy con el gobernador de La Paz (Luis Revilla) y, sobre todo, estoy con el transporte», dijo Paz en un reel que publicó en sus redes donde se lo ve en el palco acompañado por sus principales colaboradores y el gobernador Revilla. El año 2024, el mandatario boliviano bailó en el Gran Poder con la Morenada Plana Mayor.

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Investigador calcula que acopiar el oro de las maletas tomó al menos tres meses

El hallazgo de maletas con oro en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz, hace diez días, sigue dejando más dudas que certezas. Las personas que intentaron sacar el metal precioso buscaron aprovecharse de la debilidad institucional del Estado, permeada por la corrupción, sostuvo el investigador Alfredo Zaconeta en una entrevista en Correo Play. Calcula que por el volumen, 189,5 kilos, el metal fue reunido en por lo menos tres meses; cree que en su mayoría tuvo como origen La Paz. “¿Cómo llega a acopiarse esta cantidad?”, se pregunta al cuestionar la falta de trazabilidad en Bolivia. Esta se refiere a la ruta que sigue el mineral desde su extracción hasta su distribución. Medios de prensa locales difundieron fotografías que muestran que el pesaje inicial sumaba 211 kilos. La diferencia entre el peso del cargamento y lo reportado oficialmente es de 22 kilos.

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«Nadie reclamó el oro»: los 189 kilos secuestrados en Viru Viru siguen «sin dueño»

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que, a más de una semana del hallazgo de casi 190 kilogramos de oro en el aeropuerto internacional de Viru Viru, ninguna persona se ha presentado para reclamar la propiedad del mineral, que era transportado en cuatro maletas con destino a Dubái. «No se ha tomado conocimiento del apersonamiento de ninguna persona reclamando la propiedad de este mineral secuestrado, el oro. Se han presentado diferentes actuados, pero ninguno de ellos relacionado con el reclamo o un memorial solicitando la devolución del mineral secuestrado», señaló el director de la fuerza anticrimen, Jhonny Coca. La autoridad precisó que las investigaciones continúan y que, en ese marco, ya se realizaron citaciones y varios allanamientos para esclarecer el origen y el destino del cargamento.

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201 años de Bolivia: Sucre será el corazón de la fiesta patria durante 5 días, conozca el programa de festejos

Bolivia conmemorará sus 201 años de independencia en Sucre, ciudad que será escenario principal de los actos oficiales. Del 3 al 7 de agosto, la capital se convertirá en la sede de una agenda que reunirá actividades cívicas, culturales, académicas y protocolares, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de miles de ciudadanos. Desfiles, sesiones de honor, serenatas, ferias y presentaciones artísticas marcarán la celebración por la efeméride nacional. La programación comenzará el lunes, 3 de agosto, con la inauguración de la IX Bienal Internacional Folclórica en la Casa de la Libertad, seguida por la retreta de las Fuerzas Armadas y una gala artística en el Teatro Gran Mariscal. El presidente Rodrigo Paz se reunirá el 5 de agosto con los gobernadores de los nueve departamentos en la ciudad de Sucre.

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Gobierno prevé ingresar unos $us 1.200 millones por desembolsos externos en las próximas semanas

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, estimó que en las próximas cuatro o cinco semanas ingresarán al país recursos externos por un monto que ronda entre 1.100 millones y 1.200 millones de dólares, como parte de los desembolsos de organismos internacionales. La autoridad se refirió a este tema días después de anunciarse un acuerdo técnico con el Fondo Monetario internacional (FMI) que apunta a reforzar el plan económico boliviano con una inyección de 1.900 millones de dólares que apunta a incluir a otros organismos para captar en total unos 5.000 millones. «Se viene un gran flujo de recursos al país, estamos esperando que más o menos entre cuatro a cinco semanas hacia adelante nosotros tengamos un primer desembolso significativo, estamos hablando de un poco más de 1.100, 1.200 millones de dólares», dijo Espinoza.

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Sokol cierra el capítulo sobre los audios: “No le va a aportar absolutamente nada a la población”

El comandante de la Policía, Mirko Sokol, dio este sábado por cerrado el capítulo de los audios filtrados, y aseveró que este tema “no le va a aportar absolutamente nada a la población”. En una conferencia de prensa que brindó en Santa Cruz, el jefe policial fue consultado sobre la autenticidad de los audios y la polémica generada en torno a ellos; sin embargo, respondió que la población no necesita saber de ese asunto, sino de resultados del trabajo que desarrolla la institución del orden. “Eso no necesita la población, la población necesita información, necesita resultados del trabajo que estamos haciendo como lo que acabamos de mostrar, el esclarecimiento de un caso que ustedes lo conocen de hace tres días, un robo agravado, las operaciones que estamos realizando en San Matías”, declaró la autoridad policial.

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¿Qué establece el reglamento de compra y venta de dólares aprobado por el BCB?

El Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el pasado jueves un nuevo reglamento que le permitirá intervenir de manera directa en el mercado cambiario mediante la compra y venta de dólares estadounidenses a las entidades financierasCultura de Bolivia. “El BCB podrá comprar y vender dólares a las entidades financieras”, explica una publicación del Ente Emisor. Esta medida se aplicará con el objetivo de mitigar fluctuaciones no deseadas en el valor del dólar y fortalecer la acumulación de reservas. Estas intervenciones no buscan fijar un nivel específico para el tipo de cambio oficial, sino evitar variaciones extremas y prácticas especulativas. El BCB podrá comprar y vender dólares mediante dos modalidades de operación: compra y venta directa, y subasta. Esta medida se aplicará con el objetivo de mitigar fluctuaciones no deseadas en el valor del dólar.

https://eju.tv/2026/08/que-establece-el-reglamento-de-compra-y-venta-de-dolares-aprobado-por-el-bcb/