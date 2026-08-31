Caso Tomógrafos: Gerente de la CNS declara ante la Fiscalía y aprehenden a otra funcionaria

La comparecencia del ejecutivo se produjo luego que la Fiscalía también reportó la aprehensión de otra funcionaria de la entidad estatal, identificada como Yaqueline M. Rojas V., quien fue detenida tras su declaración.

eju.tv / Video: DTV

El gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), Walter Hoyos Delfín, se presentó este lunes por la tarde ante el Ministerio Público de La Paz para prestar su declaración informativa dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de tomógrafos para la institución.

La comparecencia del ejecutivo se produjo luego que en esta misma jornada la Fiscalía también reportó la aprehensión de otra funcionaria de la entidad estatal, identificada como Yaqueline M. Rojas V., quien fue detenida después de prestar su declaración en calidad de sindicada.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Rojas es investigada por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, resoluciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otros. La Fiscalía continúa con las actuaciones para establecer la existencia de responsabilidades dentro del proceso de contratación y adquisición del equipamiento médico.

La investigación por el denominado caso «tomógrafos» se inició a partir de una denuncia presentada por el diputado Rolando Pacheco contra funcionarios de la CNS por presuntos hechos de corrupción.

A mediados de agosto, el fiscal Omar Yujra informó que el Ministerio Público realizó una inspección en instalaciones de la CNS en La Paz, con el objetivo de recabar documentación y otros elementos que permitan esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas.

En ese contexto, el abogado Abel Loma, representante legal de Miguel Aranda, miembro del Control Social de la CNS, cuestionó el proceso de contratación y afirmó que el caso tendría una presunta afectación económica de aproximadamente Bs 43 millones.

Loma también solicitó que se investigue el patrimonio del gerente general de la CNS, al señalar un supuesto incremento de fondos en una cuenta bancaria. Esta denuncia deberá ser verificada dentro de las investigaciones correspondientes.