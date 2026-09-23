El Gobierno asegura que es una medida valiente y que «no hay vuelta atrás» en el fin de la subvención al diésel

El decreto 5716, aprobado el viernes 18, elimina la subvención al diésel y fija su precio inicial en bs 17,95

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Ante el creciente rechazo social al fin de la subvención al diésel, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró que en esta disposición económica «no hay vuelta atrás» y explicó que el presidente Rodrigo Paz asumió la determinación sin calcular el impacto en su popularidad.

«No hay vuelta atrás. La realidad es que ha habido un levantamiento de la subvención. Rodrigo Paz ha tenido la valentía de tomar una decisión, más allá de que afecte su popularidad, al analizar la realidad del país. Por eso la ciudadanía es consciente de este tema», afirmó la autoridad.

El retiro del subsidio al diésel se concretó el viernes 18 con la promulgación del Decreto Supremo 5716. El precio del litro se fijó inicialmente en Bs 17,95, costo que fluctuará periódicamente en función de la cotización internacional del petróleo.

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Diversos sectores, como el transporte federado, expresaron su rechazo a la medida. La dirigencia sindicalizada convocó para este lunes a un repliego de unidades y advirtió con ingresar a un paro indefinido, pese a la vigencia del estado de excepción que prohíbe el bloqueo de carreteras.

En tanto, organizaciones campesinas, dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, comerciantes gremiales y la Federación de Mujeres Bartolina Sisa sellaron este miércoles un acuerdo para analizar la situación y definir una postura conjunta frente al ajuste en el precio del combustible.

«Hay que entender que de esto no hay vuelta atrás. La realidad es que se retiró la subvención y eso elevó el precio del diésel. Pero el conflicto no lo generó el decreto, sino la subvención misma, un mecanismo que nos ha perjudicado por más de 20 años», remarcó el ministro.

Zamora, como otros ministros, sostiene reuniones de negociación con distintos sectores sociales en un esfuerzo por desactivar las amenazas de movilizaciones a nivel nacional.