Gobierno llama a los choferes a reconsiderar la protesta del lunes y pide dialogar

Los choferes del transporte federado convocaron a replegar sus unidades el lunes y no trabajar

eju.tv

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz confía en que la dirigencia del transporte federado reconsidere su postura y no lleve a cabo el repliegue de sus unidades previsto para este lunes en rechazo al retiro de la subvención a los hidrocarburos.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que aún existe margen para encarar las negociaciones con el sector encabezado por el dirigente Lucio Gómez y desactivar la primera medida de presión anunciada.

«La forma de encontrar soluciones es dialogando, trabajando en equipo, sentándonos a la mesa para analizar el problema y las alternativas existentes. Por ello la exhortación es a continuar reuniéndonos; todavía hay tiempo y ojalá podamos evitar el paro del día lunes», afirmó la autoridad en declaraciones a la red DTV.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Un ampliado del transporte federado en Santa Cruz reiteró su rechazo al Decreto Supremo 5716 que eliminó el subsidio al diésel y fijó su cotización inicial en Bs 17,95 por litro. En la cita, la dirigencia determinó el repliego de unidades por 24 horas en sus diferentes modalidades el lunes, con la advertencia de asumir un paro indefinido si sus demandas no son atendidas.

Desde el Ejecutivo se descartó de manera dar marcha atrás en la disposición adoptada el viernes 18, bajo el argumento de que la medida sincera la economía y combate tanto el contrabando como el mercado negro interno. En paralelo, el Gobierno activó programas sociales y económicos de contención, entre ellos el bono PEPE II, de Bs 750.

Gálvez reiteró la predisposición del Gobierno para retomar las conversaciones con los dirigentes y encontrar alternativas que desmovilicen al sector, sobre todo en un contexto marcado por la vigencia del estado de excepción decretado hasta diciembre.