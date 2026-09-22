La unidad y la defensa de Santa Cruz marcan la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental

Juan Pablo Velasco resaltó la presencia de los tres gobernadores electos democráticamente en el acto. Rubén Costas y Luis Fernando Camacho recibieron la Cruz Potenzada. Velasco celebró el gesto de unidad

eju.tv /Fuente: El Deber

Al concluir la Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz quedaba en la retina de la gente la imagen de los tres gobernadores electos democráticamente en el departamento juntos. Era la foto, era también el mensaje. Lo dijo Juan Pablo Velasco, el actual gobernador, durante su discurso. Hoy era un día para la unidad de los cruceños y esa unidad quedó plasmada para la posteridad.

El acto se realizo en el hall de Casa de Gobierno, el edificio ubicado en la acera norte de la plaza 24 de Septiembre. Con las presencia de los asambleístas departamentales y las autoridades invitadas, el espacio quedó pequeño. María René Álvarez, presidenta de la ALD, explicó que la idea inicial pretendía hacer el acto en la calle y permitir la participación de la población. Sin embargo, los pronósticos del clima obligaron a trasladar el mismo al interior del edificio.

JP Velasco resaltó el valor de la unidad como parte de la identidad cruceña. «Hoy Santa Cruz está dando una lección, una lección de madurez, una lección de institucionalidad y sobre todo una lección de unidad. Hoy por primera vez tenemos reunidos a los tres gobernadores democráticamente electos de la historia de nuestro departamento de Santa Cruz. Tres personas distintas, tres estilos diferentes, tres formas distintas de entender la política con diferencias de visión, diferencias de gestión, incluso puede ser diferencias ideológicas, pero que hoy vamos a dejar todo de lado porque Santa Cruz está por encima de todos los nombres propios», disparó Velasco en su discurso este martes, en plena sesión.

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Álvarez recalcó, al final del evento, el valor histórico del mismo. También lo hizo durante su intervención, cuando pidió «un gran salto histórico para Santa Cruz» con el objetivo de mejorar la autonomía y avanzar hacia el federalismo.

La presidenta de la ALD se refirió a cuatro ejes importantes en este camino autonómico. «Destrabar la autonomía, garantizar la energía, impulsar las alianzas público-privadas y la planificación territorial», puntualizó.

El acto se desarrolló en un ambiente de celebración y festividad. Desde el ingreso al salón, se prodigaban los abrazos y las risas. Algunas, muy significativas. El reencuentro entre Luis Fernando Camacho y Rubén Costas se extendió a sus discursos. El líder de demócratas bromeó sobre el diálogo sostenido entre ambos. El líder de Creemos agradeció a su antecesor en la gobernación el trabajo realizado.

Los dos referentes políticos recibieron la Cruz Potenzada, la máxima distinción que otorga el legislativo cruceño. Igual distinción recibió Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco. «Santa Cruz merece decidir el rumbo productivo del país», resaltó el empresario.

En los diferentes discursos se enfatizó en la defensa de Santa Cruz como paso fundamental para avanzar. Las autoridades demandaron un nuevo Pacto Fiscal, apuntaron al 50/50, a las competencias autonómicas faltantes, a la lucha contra el centralismo y al fortalecimiento energético de la región.