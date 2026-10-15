Freno al contrabando: Exportadores de oro tendrán que demostrar que sus dólares están en el sistema financiero para seguir operando

El Decreto Supremo 5747 «transparenta» las exportaciones de oro para que las operaciones se realicen de forma legal a través del sistema financiero, indicó el vocero José Luis Gálvez.

Por: eju.tv / Video: Noches Sin Tregua

El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, explicó que, con el Decreto Supremo 5747, los exportadores de oro tendrán que demostrar que introdujeron sus dólares al sistema financiero boliviano para continuar operando.

Explicó que la medida transparenta el flujo de divisas, puesto que, en algunos casos, los dólares de la exportación llegaban al mercado negro o se quedaba en el extranjero, sin ingresar al sistema financiero nacional.

«Se complicaba la posibilidad de exportación de oro y, por lo tanto, se sobrentiende que algunos optaban por venderlo de contrabando y no había registro al respecto», señaló a Noches Sin Tregua de Cadena A.

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«Otros, en función de la complicación, lograban tener el permiso de exportación y esos dólares quedaban fuera, no volvía al país», indicó el vocero.

Explicó que la norma «transparenta» las exportaciones de oro para que las operaciones se realicen de forma legal a través del sistema financiero.

El vocero presidencial indicó que este decreto busca que los exportadores de oro fortalezcan el mercado de divisas en el país al introducir al sistema financiero los dólares producto de sus ventas.

Asimismo, destacó que la medida incrementará el flujo de moneda extranjera y transparentará la exportación del metal precioso.

«Alguien que está haciendo su primera exportación simplemente tiene que sacar su permiso se le otorga, exporta, pero para tener el siguiente permiso de exportación tiene que demostrar que ha ingresado los dólares al sistema financiero boliviano y proveer los dólares para la circulación, y esto fortalece la economía», destacó.