Las intervenciones en YPFB y la ANH están por concluir, directivos asumirán la reestructuración

A principios de septiembre se dispuso la intervención ante las denuncias de corrupción y desvío de carburantes

eju.tv

Las intervenciones en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) están por concluir, por lo que la fase final de la reestructuración institucional pasará a manos de las ejecutivos de cada entidad, informó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.

«Pese a que la norma establecía un plazo de 180 días, concluiremos la intervención de forma anticipada y dejaremos que las autoridades de ambas instituciones lleven adelante el proceso de reestructuración, en función de las recomendaciones elaboradas por las empresas consultoras», anticipó el titular del área.

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Mediante el Decreto Supremo 5697, el Gobierno intervino YPFB el pasado 2 de septiembre tras detectarse una red interna y externa que lucraba con el desvío y el contrabando de carburantes.

Para encarar la reorganización de la estatal petrolera se contrataron los servicios de la firma consultora Deloitte. «Esperaremos su diagnóstico para actuar en consecuencia; sin embargo, es claro que la empresa requiere una cirugía mayor», enfatizó Blanco.

De forma paralela, en septiembre también se decretó la intervención de la ANH a raíz de las denuncias sobre desabastecimiento e irregularidades en el mercado interno, considerando que la entidad reguladora es la responsable de fiscalizar la venta y la calidad de los combustibles una vez que salen de las plantas de YPFB.

En ambos casos hay proceso abiertos en la justicia ordinaria.