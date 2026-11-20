La Justicia y la Fiscalía se encuentra en uno de los momentos más complejos de su historia, luego que sus ex máximas autoridades fueran vinculados con la protección al narcotráfico y la articulación de una estructura delictiva en las más altas esferas de ambas instituciones

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La situación de la Fiscalía y de la Justicia preocupa a los cooperantes de la Unión Europea y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que financiarán con más de 2 millones de euros (más de $us 2,1 millones) su modernización y digitalización, respectivamente.

Del acto de consolidación de la cooperación participaron el fiscal general interino, Armando Urioste; autoridades del Órgano Judicial y de la Escuela de Jueces; el embajador de España, Fernando García Casas; el encargado de negocios a. i. de la UE, Adolfo Campos; el coordinador general de la Cooperación Española en Bolivia, Rafael García, y miembros del equipo de la cooperación española.

Urioste destacó el acompañamiento y la contribución de los cooperantes al proceso de reorientación del Ministerio Público, con miras a consolidarlo como el verdadero defensor de la sociedad, en consonancia con los avances tecnológicos y la digitalización del sistema judicial.

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El objetivo es impulsar el avance del Ecosistema Integra del Ministerio Público, orientado a mejorar la interoperabilidad y la integración con las entidades del sector de justicia penal boliviano.

El proyecto también contribuirá a consolidar las capacidades institucionales y los sistemas de ingreso, formación y especialización de jueces y fiscales, a través de la Escuela de Fiscales y de la Escuela de Jueces del Estado.

García Casas afirmó que la cooperación es la materialización del compromiso compartido de España y la Unión Europea con la modernización del sector de justicia y el fortalecimiento de las capacidades judiciales y fiscales.

“La tecnología es importante, pero no lo es todo; viene acompañada de buenas capacidades, procedimientos transparentes y de una ética de servicio público”, explicó el diplomático.

Por su parte, Campos señaló que “no hay democracia sólida sin una justicia independiente, eficaz, transparente y accesible para todos los ciudadanos, y que la transformación requiere no solamente de tecnología, sino también de instituciones sólidas, profesionales capacitados y una cooperación efectiva entre las distintas autoridades”.

La Justicia y la Fiscalía se encuentra en uno de los momentos más complejos de su historia, luego que el exfiscal general Roger Mariaca y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, fueran vinculados con la protección al narcotráfico y la articulación de una estructura delictiva en las más altas esferas de ambas instituciones,