Toxicidad por mercurio y el Sr. Ministro de Medio Ambiente  y Agua de Bolivia

Como médico científico no podía creer lo que estaba leyendo en un artículo de eju.tv, que el Sr. Rubén Mendez, Ministro de Medio Ambiente y Agua expresó lo siguiente: “Alguien decía: ‘hermano ministro, ya tengo 66 años y no tengo ningún síntoma de mercurio’. Y creo que también le creo, porque yo soy de Potosí y en 500 años de vida, Potosí ha usado mercurio para la plata y para el oro. Por los ríos de las calles de Potosí, cuando llueve, sigue corriendo mercurio. Los niños de Potosí siguen juntando mercurio en botellas para vender, no sé si están enfermos. Yo he vivido frente a la mina, prácticamente vengo de los campamentos mineros, y jugaba con mercurio”(https://eju.tv/2023/09/ministro-de-medio-ambiente-aclara-que-sus-palabras-fueron-sacadas-de-contexto/).

Actualmente hay serias consecuencias e implicaciones con la intoxicación por mercurio de personas, ríos , peces y regiones aledañas, según varios reportes periodísticos.

Por eso asombra, si el ministro desconoce las consecuencias de la intoxicación del mercurio, ya me imagino el poco o nulo conocimiento del tema (espero fehacientemente que no) de gran parte de la población especialmente la sometida a este tremendo daño ambiental.

Por lo cuál decidí escribir un resumen sobre la intoxicación por mercurio y las graves consecuencias de esto.

El mercurio en cualquier forma es venenoso y su toxicidad afecta más comúnmente a los sistemas de órganos neurológicos, gastrointestinales (GI) y renales. El envenenamiento puede resultar de la inhalación de vapor de mercurio, la ingestión de mercurio, la inyección de mercurio y la absorción de mercurio a través de la piel.

El mercurio tiene 3 formas: (1) mercurio elemental, (2) sales inorgánicas y (3) compuestos orgánicos. Quizás la forma más mortal de mercurio sea el metilmercurio. Sólo del 2 al 10% del mercurio ingerido se absorbe en el intestino y el mercurio elemental ingerido no se absorbe en absoluto; sin embargo, el 90% del metilmercurio ingerido se absorbe en el torrente sanguíneo desde el tracto gastrointestinal.

Los compuestos orgánicos de mercurio, específicamente el metilmercurio, se concentran en la cadena alimentaria. Los peces de aguas contaminadas son los culpables más comunes. La contaminación industrial por mercurio suele presentarse en forma inorgánica, pero los organismos acuáticos y la vegetación de vías fluviales como ríos, lagos y bahías la convierten en metilmercurio mortal. Los peces comen vegetación contaminada y el mercurio se biomagnifica en los peces. La proteína del pescado une más del 90% del metilmercurio consumido con tanta fuerza que ni siquiera los métodos de cocción más vigorosos (p. ej., freír, hervir, hornear, freír) no pueden eliminarlo.

Durante siglos, el mercurio fue una parte esencial de muchos medicamentos diferentes, como diuréticos, agentes antibacterianos, antisépticos y laxantes. A finales del siglo XVIII, los agentes antisifilíticos contenían mercurio. Fue durante el siglo XIX cuando se acuñó la frase “loco como un sombrerero”, debido a los efectos de la exposición crónica al mercurio en la industria de fabricación de sombreros, donde se utilizaba el metal en el proceso de fabricación.

En 1889, Charcot, en sus Conferencias clínicas sobre enfermedades del sistema nervioso, atribuyó algunos temblores oscilatorios rápidos a la exposición al mercurio.

En el clásico libro de texto de neurología de Wilson, publicado en 1940, Wilson coincidía con la atribución de Charcot de los temblores al envenenamiento por mercurio, pero también describió deterioros cognitivos inducidos por el mercurio, como falta de atención, excitación y alucinosis.

En 1961, investigadores japoneses correlacionaron los niveles elevados de mercurio en la orina con las características de la hasta entonces misteriosa enfermedad de Minamata. Antes de que se descubriera la etiología de la enfermedad de Minamata, plagaba a los residentes alrededor de la bahía de Minamata en Japón con temblores, pérdida sensorial, ataxia y constricción del campo visual.

La enfermedad de Minamata es un ejemplo de toxicidad orgánica. En la bahía de Minamata, una fábrica descargó mercurio inorgánico al agua. El mercurio fue metilado por bacterias y posteriormente ingerido por los peces. Los aldeanos locales comieron el pescado y comenzaron a mostrar signos de daño neurológico, como pérdida visual, entumecimiento de las extremidades, pérdida auditiva y ataxia. Los bebés expuestos al metilmercurio en el útero fueron los más afectados. Además, como también se descubrió mercurio en la leche materna de las madres, la exposición de los bebés continuó después del nacimiento.

El 19 de enero de 2013, se acordó el Convenio de Minamata sobre el Mercurio en la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación en Ginebra, Suiza. Es un tratado global para proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio. Los aspectos más destacados de la convención incluyeron la prohibición de nuevas minas de mercurio, la eliminación gradual de las existentes, medidas de control de las emisiones al aire y la regulación internacional del sector informal para la minería de oro artesanal y de pequeña escala.

El mercurio todavía se encuentra en muchas industrias, incluida la fabricación de baterías, termómetros y barómetros. El mercurio también se puede encontrar en los fungicidas utilizados en la industria agrícola. Antes de 1990, las pinturas contenían mercurio como agente antimoho. En medicina, el mercurio se utiliza en amalgamas dentales y diversos agentes antisépticos.

Algunos cosméticos, como los productos para aclarar la piel, también pueden contener mercurio. Un estudio midió los productos internacionales para aclarar la piel por su contenido de mercurio, centrándose en los productos disponibles para los consumidores estadounidenses, ya sea en línea o en tiendas. Se analizó el contenido de mercurio de los productos utilizando un espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil. De los 549 productos analizados, el 6% contenía niveles de mercurio superiores a 1.000 ppm y el 45% contenía niveles de mercurio superiores a 10.000 ppm. De los productos aclarantes comprados en los Estados Unidos, se encontró que el 3,3% contenía mercurio en exceso de 1000 ppm. Según los autores, la Administración de Alimentos y Medicamentos limita la cantidad de mercurio en la mayoría de los productos cosméticos a 1 ppm.

Complicaciones

La enfermedad de Minamata tiene consecuencias neurológicas devastadoras como resultado primario de la intoxicación por metilmercurio; desafortunadamente, estos son relativamente resistentes al tratamiento. Las complicaciones incluyen las siguientes :

Parestesias periorales y faciales agudas

Constricción del campo visual

Dificultad respiratoria y dermatitis inespecífica.

Con el tiempo aparece entumecimiento de las extremidades, junto con dolor de cabeza, fatiga y temblores.

También se puede observar ataxia y disartria.

El envenenamiento grave finalmente hace que el paciente permanezca en una postura muda y semirrígida que sólo se rompe con episodios de llanto o movimientos reflejos primitivos.

Los beb é s expuestos en el útero son los más afectados. Se ven afectados por bajo peso al nacer, trastornos convulsivos, retraso profundo en el desarrollo, p é rdida visual incompleta (incluida la visió n de t únel) o ceguera total y p é rdida de audici ón.

El daño neurológico en forma de atrofia neuronal difusa y generalizada es más grave en pacientes expuestas en el útero. Los estudios a largo plazo pueden indicar que incluso la exposición prenatal a bajas concentraciones puede causar disminuciones sutiles, pero detectables, en las áreas de la función motora, el lenguaje y la memoria.

Los niños afectados de esta manera pueden tener estigmas a largo plazo, que incluyen deterioro motor, pérdida visual, pérdida auditiva, retraso en el desarrollo y trastornos convulsivos.

Exposición al mercurio orgánico.

La intoxicación por mercurio orgánico suele deberse a la ingestión de alimentos contaminados. Las formas de cadena larga y arilo del mercurio orgánico tienen características tóxicas similares a las del mercurio inorgánico.

La aparición de los síntomas generalmente se retrasa (de días a semanas) después de la exposición.

El mercurio orgánico ataca las enzimas y el agotamiento de estas enzimas debe ocurrir antes de la aparición de los síntomas.

Los síntomas relacionados con la toxicidad suelen ser neurológicos, como los siguientes:

Alteración visual: escotomas, constricción del campo visual.

Ataxia

Parestesias (signos tempranos)

Pérdida de la audición

Disartria

Deterioro mental

Temblor muscular

Trastornos del movimiento

Parálisis y muerte – Con exposición severa

El mercurio orgánico se dirige a sitios específicos del cerebro, incluida la corteza cerebral (especialmente la corteza visual), los centros motores y sensoriales (precentral y postcentral, el centro auditivo (corteza temporal) y el cerebelo.

Si se sospecha intoxicación por metilmercurio, pregunte sobre la dieta del paciente, incluyendo lo siguiente:

Cantidad de pescado consumido

Frecuencia de consumo

Tipos de pescado consumidos

Fuente de pescado consumido

Fuente de suministro de agua

También pregunte acerca de los síntomas clásicos, incluidos los siguientes:

Parestesias periorales y faciales

Entumecimiento de las extremidades

Disartria

Dolor de cabeza

Constricción de los campos visuales.

Dificultad para oír

Pérdida de memoria

Problemas para caminar

El metilmercurio ejerce su efecto más devastador en el SNC al provocar lo siguiente:

Trastornos psiquiátricos

Ataxia

Pérdida visual

Pérdida de la audición

Neuropatía

Examen físico

Aunque ningún hallazgo físico es patognomónico de la toxicidad por mercurio, la constelación de ataxia de la marcha, temblores, pérdida de audición, constricción del campo visual, disartria y pérdida sensorial de las extremidades distales, junto con disfunción cognitiva y emocional, es sugestiva. Realice un examen neurológico completo, incluido un examen cerebeloso detallado.

Realizar una evaluación completa del campo visual. (La pérdida de audición y las alteraciones del campo visual ocurren con mayor frecuencia con intoxicaciones orgánicas, como en la enfermedad de Minamata).

Realizar exámenes abdominales y rectales, con pruebas de guayaco en heces e incluir documentación de un examen de la piel.

Se han descrito pérdida sensorial distal, movimientos descoordinados de las extremidades, temblores en reposo, ataxia de la marcha y un signo de Romberg positivo después de la exposición a sustancias que tienen mercurio orgánicas e inorgánicas. Un estudio realizado entre 2004 y 2005 sobre 197 residentes de la Bahía de Minamata que estuvieron expuestos al metilmercurio antes de 1968 encontró que el 90% tenía discapacidades sensoriales en el examen neurológico junto a la cama.

Las neuropatías craneales son muy raras, pero se describieron parálisis del sexto y tercer par en un hombre que se inyectó mercurio elemental subcutáneo .

Pérdida visual

Pérdida de la audición

Neuropatía

La inestabilidad emocional y los deterioros cognitivos pueden estar presentes en ambos tipos de exposición; sin embargo, estos déficits son más característicos de la toxicidad aguda por mercurio inorgánico.

Las pruebas neuropsicológicas en estos casos han revelado deficiencias pronunciadas en los dominios tradicionales del lóbulo frontal.

Los hallazgos no neurológicos incluyen cambios en la piel, con predominio de la dermatitis de contacto, aunque también ocurren hiperpigmentación cutánea y estomatitis . Se ha informado que las pápulas y papulovesículas eritematosas, principalmente en las palmas, están asociadas con la toxicidad por mercurio atribuida a la ingestión de mariscos. La dificultad respiratoria puede ocurrir de manera aguda en envenenamiento por mercurio

Diagnósticos diferenciales

Consideraciones diagnósticas

El envenenamiento por mercurio puede diagnosticarse erróneamente debido a su inicio insidioso y a sus signos y síntomas inespecíficos. Sin una historia completa, la toxicidad por mercurio, especialmente en personas de edad avanzada, puede diagnosticarse erróneamente como enfermedad de Parkinson, demencia senil, encefalopatía metabólica, depresión o enfermedad de Alzheimer.

Se justifican las pruebas de exposición al mercurio si los hallazgos del examen son consistentes con la enfermedad de Minamata, particularmente si la enfermedad ocurre en múltiples pacientes con etiología. Esto es especialmente cierto en poblaciones en las que el pescado constituye una parte importante de su dieta.

Considere la intoxicación por mercurio en el diagnóstico diferencial cuando los trastornos neuropsiquiátricos inexplicables se combinan con anomalías renales.

Consideraciones de enfoque

Los hallazgos de la anamnesis y el examen físico compatibles con intoxicación por mercurio son útiles, pero la sangre, la orina son necesariospara confirmar el diagnóstico de intoxicación por mercurio (aunque los niveles exactos de toxicidad aún no están definidos.

Se han encontrado correlaciones entre signos, síntomas y estudios electrofisiológicos de sujetos expuestos al mercurio con varias extrapolaciones estadísticas de medidas de exposición, como la duración de la exposición, los niveles máximos de mercurio en la orina y la dosis acumulada estimada de mercurio.

Los niveles de mercurio en sangre total suelen ser inferiores a 2 mcg/dL. en personas no expuestas, aunque las personas con un alto consumo de pescado en la dieta pueden ser una excepción.

Obtenga un hemograma completo (CBC) y química sérica para evaluar una posible anemia secundaria a una hemorragia gastrointestinal, determinar si hay insuficiencia renal y descartar anomalías electrolíticas.

En la mayoría de los laboratorios, la cuantificación del mercurio no se realiza de forma rutinaria; por lo tanto, comuníquese con el laboratorio para verificar los protocolos de recolección y precaución específicos antes de recolectar muestras de sangre y orina. Reservar pruebas de neuroimagen y electrofisiológicas para casos seleccionados. Considere las pruebas de embarazo en mujeres en edad fértil.

Análisis del nivel de mercurio

En los Estados Unidos, según los datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) de 2003, los niveles de mercurio en orina de 5 mcg/L y los niveles de mercurio en sangre de 7,1 mcg/L abarcaban el 95% de la muestra. Estos han sido recomendados como niveles de comparación médicamente creíbles.

Si bien los niveles en sangre son útiles para exposiciones más agudas, las exposiciones a largo plazo se reflejan mejor en las mediciones de mercurio en el cabello. El cabello tiene un alto contenido de sulfidrilo. El mercurio forma enlaces covalentes con el azufre y, por tanto, se puede encontrar en abundancia en muestras de cabello.

Debido a la contaminación ambiental, las mediciones del cabello han sido problemáticas debido a la exposición al mercurio elemental, pero las mediciones del cabello al metilmercurio se consideran precisas. Un valor de cabello de 1,2 mcg/g abarcó el 90% de la muestra de NHANES.

Curiosamente, los investigadores de la enfermedad de Minamata identificaron formas crónicas de la enfermedad en las que los niveles de mercurio en el cabello no estaban elevados. Se planteó la hipótesis de un efecto neurotóxico retardado, con síntomas que surgen después de la pérdida neuronal inducida por la edad. De manera similar, algunos investigadores no han podido correlacionar las fluctuaciones de los niveles de mercurio en la sangre con signos y síntomas de toxicidad en la exposición al vapor de mercurio.

Análisis del nivel de mercurio

Sangre

El metilmercurio se concentra en los eritrocitos; por lo tanto, los niveles de mercurio en sangre siguen siendo altos en caso de toxicidad aguda. Cuando los humanos lo ingieren, el cuerpo absorbe y retiene fácilmente el metilmercurio; Tiene una vida media en sangre de aproximadamente 44 días, lo que hace que los análisis de sangre sean medidas útiles para la exposición aguda.

La correlación del nivel en sangre con la toxicidad crónica por metilmercurio es más variable. El metilmercurio exhibe una proporción sangre-plasma de hasta 20:1, una característica del mercurio orgánico. Esta proporción más alta puede ser útil para determinar si el paciente estuvo expuesto a mercuriales orgánicos o inorgánicos. Los compuestos de arilmercurio se acumulan en los glóbulos rojos, pero se metabolizan a mercurio inorgánico más rápidamente, lo que demuestra proporciones sangre-plasma más bajas que las observadas con exposiciones al metilmercurio.

Después de una exposición elevada a sales inorgánicas de mercurio, la proporción sangre-plasma oscila entre 2:1 y 1:1. Se esperan parestesias si los niveles de mercurio en sangre son superiores a 20 mcg/dL.

El mercurio inorgánico se redistribuye a otros tejidos del cuerpo; por lo tanto, sus niveles en sangre son precisos sólo después de una ingestión aguda. En general, los niveles de mercurio en sangre son útiles para exposiciones recientes y para determinar si la toxicidad es secundaria al mercurio orgánico o inorgánico, pero no son útiles como guía para la terapia.

Orina

Los niveles de mercurio en orina suelen ser inferiores a 10-20 mcg/L. La excreción de mercurio en la orina es un buen indicador de la exposición al mercurio inorgánico y elemental, pero no es confiable para el mercurio orgánico (metilmercurio) porque se elimina principalmente en las heces. En casos de toxicidad crónica por mercurio, la medición de mercurio en orina puede ser falsamente baja .

No existe una correlación absoluta entre los niveles de mercurio en orina y la aparición de los síntomas; sin embargo, niveles superiores a 300 mcg/L se asocian con síntomas evidentes. Los niveles de mercurio en la orina también se pueden utilizar para medir la eficacia de la terapia de quelación, ya que el mercurio quelado se excreta principalmente a través de los riñones. Para los trabajadores crónicamente expuestos a compuestos de mercurio, la excreción urinaria con niveles de mercurio superiores a 50 mcg/L se asocia con una mayor frecuencia de temblores.

Uña del dedo del pie

El mercurio en las uñas de los pies también se ha utilizado como medida de la exposición al mercurio a largo plazo, con niveles medios de 0,25 a 0,45 mcg/g entre las muestras occidentales. El mercurio en las uñas de los pies se ha correlacionado con el consumo de pescado y mariscos.

Fluido cerebroespinal

Las concentraciones de mercurio en el líquido cefalorraquídeo (LCR) se han medido mediante espectroscopia de masas y los valores normales varían ampliamente. Sin embargo, se han encontrado niveles elevados de mercurio en el LCR en trabajadores con exposición continua a vapores de mercurio, pero estos niveles de SF, a diferencia de los niveles en sangre, se normalizan varios meses después de que dichas exposiciones hayan disminuido

Consideración del enfoque

Notificar a los funcionarios de salud estatales y locales para aclarar el mecanismo de exposición e instituir medidas de descontaminación apropiadas, en caso de que sean necesarias.

El tratamiento de la toxicidad por mercurio consiste en retirar al paciente de la fuente de exposición, cuidados de apoyo, las secuelas pueden requerir medicamentos psicotrópicos.

Aunque los estudios de laboratorio son importantes, el tratamiento agudo en situaciones críticas debe basarse en la confirmación histológica del paciente.

Hay poca información disponible sobre el tratamiento del temblor inducido por mercurio, pero sería razonable iniciar un tratamiento empírico para las complicaciones.

Una vez que aparecen las consecuencias neurológicas de la enfermedad de Minamata, lamentablemente son irreversibles. El objetivo del tratamiento médico en el cuerpo es la carga de mercurio y minimizar daños mayores.

Atención prehospitalaria.

El manejo prehospitalario incluye la recopilación de información sobre el tiempo, tipo y modo de exposición al mercurio, así como lo siguiente:

Evaluación inicial: vías respiratorias, respiración y circulación (ABC)

Oxígeno

Acceso intravenoso (IV)

Retiro del área contaminada

Atención quirúrgica

La cirugía no desempeña ningún papel en el tratamiento de la enfermedad de Minamata; sin embargo, en otras formas de exposición al mercurio, a veces se justifica la intervención quirúrgica. Ocasionalmente se ha recurrido a la cirugía para eliminar el mercurio ingerido que se ha alojado en el intestino o el colon.

También se ha descrito la eliminación quirúrgica de depósitos subcutáneos de mercurio elemental autoinyectado. La escisión quirúrgica temprana y definitiva de los depósitos de mercurio tiene buenos resultados y una toxicidad mínima.

Cuidado del paciente hospitalizado

Todos los pacientes en condición inestable deben ser ingresados ​​en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Una vez admitido el paciente, se deben continuar las medidas de apoyo, la descontaminación y la monitorización cuidadosa. En casos de ingestión de sales mercúricas inorgánicas, controle cuidadosamente la función renal del paciente.

Las manifestaciones clínicas graves debidas a la exposición al mercurio deben ser tratadas en un centro de atención terciaria por médicos con experiencia en emergencias toxicológicas.

Se deben restringir el empleo y la conducción si los pacientes tienen problemas emocionales o cognitivos importantes

Consulte con el centro regional de control de intoxicaciones o con un toxicólogo médico (certificado por la Junta Estadounidense de Toxicología Médica y/o la Junta Estadounidense de Medicina de Emergencia) para obtener información adicional y recomendaciones de atención al paciente.

Hacer un seguimiento

Determine la atención de seguimiento caso por caso. Obtenga mediciones de laboratorio de toxicidad en pacientes con posibles fuentes continuas de exposición.

Atención en el Departamento de Emergencias

La atención de apoyo comienza con el ABC, especialmente cuando se maneja la inhalación de mercurio elemental y la ingestión de mercurio cáustico inorgánico, los cuales pueden causar la aparición de obstrucción de las vías respiratorias e insuficiencia respiratoria. El siguiente paso en la atención de apoyo es quitarse la ropa contaminada e irrigar abundantemente la piel expuesta.

Puede ser necesaria una hidratación intensa en caso de intoxicación aguda por mercurio inorgánico debido a sus propiedades cáusticas. No induzca la emesis si el compuesto ingerido es de forma cáustica inorgánica.

Se recomienda el lavado gástrico para la ingestión de compuestos orgánicos, especialmente si el compuesto se observa en una serie de radiografías abdominales.

El carbón activado está indicado para la descontaminación gastrointestinal porque une hasta cierto punto compuestos de mercurio orgánicos e inorgánicos.

Se puede utilizar irrigación intestinal total hasta que el efluente rectal esté limpio y sin material radiopaco. Sin embargo, su eficacia para disminuir el tiempo de tránsito Gl del mercurio elemental es dudosa debido a la alta densidad del mercurio elemental y la baja densidad de las soluciones irrigantes intestinales totales. Asimismo, la irrigación intestinal total no tiene efecto de adsorción sobre ningún tipo de mercurio dentro del tracto gastrointestinal.

Utilice agentes quelantes si el paciente presenta síntomas, si se prevé absorción sistémica o si hay niveles elevados de mercurio en sangre o orina. Los agentes quelantes contienen grupos tiol, que compiten con los grupos sulfhidrilo endógenos.

La hemodiálisis se utiliza en casos graves de toxicidad cuando la función renal ha disminuido. La capacidad de la hemodiálisis regular para filtrar el mercurio es limitada debido al modo de distribución del mercurio entre los eritrocitos y el plasma. Sin embargo, la hemodiálisis con el compuesto L-cisteína como quelante ha tenido éxito.

La literatura más antigua indica que la neostigmina puede ayudar a la función motora en la toxicidad por metilmercurio, ya que esta toxicidad puede conducir a una deficiencia de acetilcolina.

Quelación

Debido a que el mercurio se une a los omnipresentes grupos celulares sulfhidrilo del cuerpo, se deben administrar agentes quelantes al comienzo del tratamiento.

Los agentes quelantes contienen grupos tiol, que se unen al mercurio. Para la toxicidad inorgánica aguda, tradicionalmente se ha recomendado dimercaprol (antilewisita británica [BALJ), pero la administración oral

De estos agentes están ganando protagonismo. Se ha demostrado que la quelación con ácido 2,3-dimercaptosuccínico (DMSA o succímero) produce una mayor excreción de mercurio, en comparación con N

-acetil-D,l-penicilamina, en adultos con exposición aguda al vapor de mercurio. El DMSA generalmente se tolera bien y también ha demostrado eficacia en niños expuestos al mercurio.

El tratamiento de quelación se puede administrar de forma ambulatoria con un quelante oral, como DMSA.

El politiol es una resina no absorbible que, en teoría, puede ayudar a facilitar la eliminación del metilmercurio (mercurio alquil orgánico de cadena corta), que luego se excreta en la bilis después de la circulación enterohepática.

La exanguinotransfusión se ha utilizado como tratamiento de último recurso. Debido a que los complejos de agentes quelantes de mercurio son moléculas grandes, es posible que las membranas de hemodiálisis estándar no los filtren, lo que hace que la hemodiálisis convencional sea ineficaz.

A pesar del aumento de la excreción de mercurio con agentes quelantes, la quelación elimina sólo una pequeña porción de las reservas de mercurio del cuerpo. Además, no se ha establecido la eficacia de los agentes quelantes en el tratamiento de complicaciones neurológicas; sin embargo, entre pacientes con empastes de amalgama, se han informado respuestas de placebo al tratamiento de quelación.

Dieta

Por supuesto, se deben evitar los mariscos ricos en mercurio orgánico. Los depredadores como los tiburones y el atún suelen tener mayores concentraciones de mercurio en comparación con los peces.

En algunos estudios, los niveles de mercurio en filetes de tiburón, pez espada y atún grandes excedieron los niveles establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 1 parte por mililitro la mayoría de los demás pescados vendidos en los Estados Unidos tienen niveles claramente más bajos, aproximadamente 0,3 partes por millón.

Disuasión y Prevención

La higiene en el lugar de trabajo y la cuidadosa vigilancia y eliminación de los desechos industriales son igualmente importantes para prevenir el envenenamiento por mercurio.

Debido a las altas tasas de morbilidad y mortalidad asociadas con el envenenamiento por metilmercurio, especialmente en el útero, las mujeres embarazadas y las madres lactantes deben evitar consumir pescados más grandes porque sus concentraciones de mercurio tienden a ser más altas que las de los peces más pequeños.

La enfermedad de Minamata se puede prevenir reduciendo o eliminando el consumo de pescado capturado en cuerpos de agua contaminados con altas concentraciones de mercurio.

Otras formas de exposición al mercurio, como la inhalación de vapor de mercurio elemental, ocurren cuando las personas pasan la aspiradora o barren el mercurio en un espacio cerrado.

La mejor opción es el no exponerse al mercurio en ninguna de sus formas y el tener autoridades encargadas del medio ambiente capacitadas, instruidas y que no sufran de una ignorancia intrépida como el caso del ministro de medio ambiente de Bolivia. Realmente deplorable , ignorante y muy peligrosa las declaraciones del ministro del medio ambiente y aguas sobretodo en un país donde el promedio IQ ha sido determinado <60% (60-70% = deficiencia mental), el más bajo de sud América. No podemos empeorar las cosas más de lo que están con autoridades que por sus declaraciones parecen corresponder a ese promedio de IQ o inclusive menos.

Ronald Palacios Castrillo, M.D.,PhD.

