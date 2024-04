El MAS ante la disyuntiva de consensuar un congreso o arriesgar la sigla

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Dirigentes del Pacto de Unidad afín a Arce en conferencia de prensa. Foto: El País de Tarija

Evo deberá convencer a dirigentes arcistas de la Dirección Nacional del MAS para convocar a congreso; YLB activa denuncia contra exfuncionarios por daño económico al Estado de Bs 425 millones y tensión en Medio Oriente: Irán activó su sistema de defensa aérea tras reportes de explosiones en el centro del país. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Evo deberá convencer a dirigentes arcistas de la Dirección Nacional del MAS para convocar a congreso

El presidente de la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, deberá conseguir el consentimiento de los dirigentes que lo abandonaron para convocar a un congreso del partido. El otro requisito es que también todas las organizaciones matrices estén incluidas. La jornada pasada, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo conocer que se rechazaron las solicitudes de acompañamiento para los dos congresos del MAS convocados por evistas y arcistas. “Ambas solicitudes no cumplen con esas firmas (de los 14 dirigentes), tampoco cumplen el previo consenso con sus organizaciones sociales matrices”, explicó el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi.

– Pacto de Unidad ‘arcista’ se reunirá el domingo para analizar la decisión del TSE sobre el Congreso del MAS

El Pacto de Unidad, que apoya al Gobierno, se reunirá este domingo para analizar la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de rechazar la solicitud de acompañamiento al Congreso Ordinario de Movimiento Al Socialismo-Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) previsto entre el 3 al 5 de mayo en El Alto. El dirigente de la comisión política de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Hugo Casilla, informó que en ese encuentro se analizará “fríamente” junto con los representantes de las organizaciones sociales.

– Postulante al TSJ pide a la sala cruceña levantar la medida de suspensión de preselección

William Herrera, postulante habilitado para la fase de evaluación de méritos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó este jueves a la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz levantar la medida de suspensión del proceso de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial. “Acredita de manera indubitable la inexistencia de vulneración de derecho del accionante por parte de la medida cautelar dentro de la presente acción de amparo constitucional, expresamente pido a sus autoridades: Deniegue la medida cautelar solicitada por la accionante”, se lee en el documento enviado a la Sala Constitucional.

– Incremento salarial: Gobierno aún no entregó la contrapropuesta a la COB

Este jueves se esperaba definir el incremento salarial para la gestión 2024, sin embargo, la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) informó a UNITEL, que aún no recibieron la contrapropuesta del Gobierno sobre la escala económica que presentó el ente matriz. “La respuesta sobre el incremento salarial todavía no lo tenemos, seguro (el Gobierno) lo darán a conocer mañana o en todo caso la siguiente semana”, dijo el dirigente Gustavo Arce. Sin embargo, Arce señaló que en las próximas horas sostendrán un ampliado con los principales ejecutivos del ente matriz para evaluar los encuentros con las autoridades de Gobierno.

– Caso Piso Firme: Declaran cuarto intermedio y la próxima reunión será el 29 de abril

La reunión de conciliación entre representantes de las gobernaciones de Santa Cruz y Beni, por el conflicto limítrofe que hay en torno a la comunidad de Piso Firme, entró en cuarto intermedio la noche de este miércoles, según lo expuesto por el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, quien fungió como mediador de este encuentro y adelantó que las delegaciones participantes tienen trabajo por delante. En este sentido, se prevé tener una nueva reunión el próximo 29 de abril en la Gobernación de Cochabamba, donde también serán convocadas autoridades electas, de acuerdo con lo reflejado en el acta de conformación de la mesa técnica.

– Romero no declaró como testigo de descargo por caso Ostreicher y argumentó que tenía Covid-19

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, no se presentó como testigo de descargo dentro del caso conocido como Ostreicher, el cual investiga el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Este caso involucra a la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia y otros relacionados con el empresario estadounidense Jacob Ostreicher durante su estadía en Bolivia. La defensa del exministro presentó un certificado argumentando que tenía Covid-19, por lo que su declaración fue reprogramada para el 25 de abril a las 08:45 y el mandamiento de aprehensión emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de la capital cruceña en su contra fue anulado.

– Ejecución de inversión pública en 2023 fue del 66,3%, experto advierte 3 factores para cifras bajas

De acuerdo con los datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la ejecución de la inversión pública en 2023 llegó al 66,3% que representa a unos $us 2.658 millones, de los $us 4.006 millones presupuestados por el gobierno de Luis Arce para la gestión pasada. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, dijo que existen al menos tres factores para que no haya una ejecución al 100% de los recursos, entre ellos se encuentran las limitaciones financieras, la reducción de los ingresos por la venta de hidrocarburos y la incapacidad de algunas entidades estatales.

– YLB activa denuncia contra exfuncionarios por daño económico al Estado de Bs 425 millones

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) activó una denuncia penal ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial que ocasionaron un daño económico de Bs 425 millones. Están implicados al menos 10 exfuncionarios públicos, entre ellos, el exgerente de de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú, informó la presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón. La denuncia consiste en que el espesor de las piscinas industriales de PVC era de un espesor de 0,55 milímetros, es decir, mucho menor a lo que se había solicitado, cuando la especificación técnica solicitada era de 0,75 milímetros.

– Médicos anuncian cuatro días de paro contra la ‘jubilación forzosa’

Las negociaciones entre el sector salud y la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados por la ley de pensiones que establece la jubilación obligatoria a los 65 años no llegaron a buen puerto. Tras el fracaso de la reunión, los médicos anunciaron un paro de actividades de cuatro días para las próximas semanas. “Ante la falta de la presentación de la carta de compromiso de suspender el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, las medidas de presión van a continuar”, afirmó un representante del sector médico. Se prevé que el paro sea movilizado y que se lleve adelante los días jueves 25, viernes 26, lunes 29 y martes 30 de abril.

– Tensión en Medio Oriente: Irán activó su sistema de defensa aérea tras reportes de explosiones en el centro del país

El régimen de Irán desplegó este viernes su sistema de defensa en varios puntos del país con el lanzamiento de baterías antiaéreas tras el reporte de explosiones cercanas a la ciudad de Isfahan, según informó la agencia de propagada IRNA. Teherán también informó que derribó varios drones en su espacio aéreo y que por el momento “no se registra ningún ataque con misiles” contra el país, tras las detonaciones. “Varios drones han sido derribados con éxito por la defensa aérea del país, no hay informes de un ataque con misiles por ahora”, dijo el portavoz de la agencia espacial iraní, Hossein Dalirian, en X.