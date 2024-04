Exgerente de YLB pierde la vida y proclama su inocencia en una carta póstuma

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Juan Carlos Montenegro, exgerente de YLB. Foto: La Razón

Caso piscinas: Expresidente de YLB fallece y abogada afirma que Montenegro pidió ayuda para su familia; Exministro Luis Alberto Echazú sale de celdas de la FELCC para cumplir detención domiciliaria; y Magisterio Urbano firma acuerdo con el Gobierno aceptando 2.000 nuevos ítems y levantan sus medidas de presión. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Caso piscinas: Expresidente de YLB fallece y abogada afirma que Montenegro pidió ayuda para su familia

Juan Carlos Montenegro, expresidente de Yacimiento de Litio Boliviano (YLB), falleció cerca al mediodía de este martes, quien fue involucrado en el caso piscinas que denunció al Ministerio Público la estatal y por el que ya se tiene a tres exfuncionarios aprehendidos y a otro con detención domiciliaria. La abogada Audalia Zurita afirmó que horas antes de su deceso, él la buscó para pedir que ayude a su familia. “Hace un momento me enteré del fallecimiento de Juan Carlos Montenegro, esta mañana me envió un mensaje con una nota pública que había escrito para la opinión pública aclarando que él no cometió ningún delito y que es inocente”, manifestó la profesional.

– Carta póstuma de expresidente de YLB: No me prestaré a ser vejado y humillado por una justicia amañada

Antes de su deceso, Juan Carlos Montenegro, expresidente de Yacimiento del Litio Boliviano (YLB), dejó este martes como a las 9.00 una carta póstuma en la que hace responsable al Gobierno por el fracaso del proceso del litio y por la “estrategia ilusoria” de la Extracción Directa del Litio (EDL). “No se puede mellar mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado por una justicia amañada, Pido perdón a mis seres queridos por el dolor que seguramente les provocará esta mi decisión, pero lo hago también por ellos”, escribió en la última parte de la misiva que dejó Montenegro a la abogada Audalia Zurita.

– Exministro Luis Alberto Echazú sale de celdas de la FELCC para cumplir detención domiciliaria

Después de dos días de su aprehensión, el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), Luis Alberto Echazú, salió de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para cumplir con la detención domiciliaria que impuso el juez Iván Córdova.El martes, el Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz determinó la detención domiciliaria para Echazú por las presuntas irregularidades que se registraron en la construcción de 18 piscinas de evaporación, que dotan de materia prima a la Planta de Carbonato de Litio en el Salar de Uyuni.

– Magisterio Urbano firma acuerdo con el Gobierno aceptando 2.000 nuevos ítems y levantan sus medidas de presión

La tarde del miércoles, dirigentes del Magisterio Urbano del país firmaron un acuerdo con las autoridades del Ministerio de Educación aceptando los 2.000 ítems de nueva creación que fueron planteados por el Gobierno. Con la firma de acuerdo, el Magisterio Urbano levanta sus medidas de presión en La Paz y en otras capitales del país donde se movilizaron con marchas y bloqueos. Tras un ampliado de emergencia, el Magisterio Urbano del país determinó aceptar la contrapropuesta del Gobierno respecto a su pliego petitorio que fue presentado ante las autoridades del Ministerio de Educación.

– Incremento salarial: CNC propone que en decreto del 1 de mayo se anule el pago retroactivo

Luego que el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron ayer un incremento salarial del 5,85% al mínimo nacional y un 3% al haber básico, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) propuso este miércoles que en el decreto supremo que se aprobará el 1 de mayo, por el Día del Trabajador, se anule el pago retroactivo. “Ante estas medidas del Supremo Gobierno, la Cámara Nacional de Comercio propone que el incremento no sea retroactivo; en caso de persistir la retroactividad, se plantea que este sea pagado en seis cuotas mensuales”, señaló el presidente de la entidad, Jaime Ascarrunz.

– Judiciales: Senado trató ley corta para modificar plazos para la selección de candidatos, pero fue “aplazada”

Por iniciativa del ala evista, la Cámara de Senadores trató de forma sorpresiva este miércoles un proyecto de ley corta para modificar los plazos de preselección de candidatos las elecciones judiciales. Con el documento, se buscaba ajustar la Ley 1549 para las Elecciones Judiciales de 2024. Según el cronograma, hasta el 26 de abril las comisiones deben enviar el informe final al pleno del Legislativo. Ese plazo esta próximo y aún no se han concretado los exámenes. El proceso fue paralizado de forma momentánea por dos amparos constitucionales que fueron presentados por postulantes inhabilitados en la fase de revisión de documentos.

– Encuesta considera que Evo Morales debe acatar la decisión del TCP y no insistir en repostularse

En una encuesta de Ipsos Ciesmori, el 77% considera que Evo Morales no debe insistir en repostularse para las elecciones presidenciales de 2025 y debe respetar la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declara que la repostulación indefinida no es un derecho humano. “En cada ciudad, una amplia mayoría coincide en que el expresidente Morales ya no debería ser candidato”, señala el Monitoreo de Opinión Pública (MOP) de Ipsos Ciesmori, un “estudio sistemático” realizado mensualmente en las cuatro ciudades del eje troncal de Bolivia. En esta oportunidad, se realizó la encuesta digital a 400 personas de El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

– Senado decide rechazar el crédito de $us 62 millones para ampliar el teleférico

El Senado ha rechazado este miércoles el crédito de 62 millones de dólares, que solicitó el Gobierno para la ampliación de la red de MI Teleférico en la ciudad de La Paz. En la votación en grande, el proyecto de ley sólo logró nueve votos a favor de 25 senadores presentes. El Gobierno había tramitado el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ampliar la Línea Café del teleférico, que actualmente va de Miraflores al Cruce de Villas y se pretendía extenderlo a Pampahasi. La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, denunció que el proyecto tiene un sobreprecio de 22 millones de dólares.

– Pese a sanción de $us 800 mil por CIDH, Gobierno continúa exhibición mediática de detenidos

Pese a la sanción moral y económica de 800 mil dólares al Estado boliviano de parte de la Corte IDH por la vulneración de derechos humanos y la exhibición mediática de detenidos, el Gobierno continúa realizando “linchamientos mediáticos” con el propósito de mostrar “buen trabajo”. Para el abogado constitucionalista Jorge Quiroz, esta vulneración del principio de presunción de inocencia, en particular del Ministerio de Gobierno y la Policía, es atribuible a la ignorancia sobre el tema de los asesores del Estado y a un órgano Judicial politizado que afianza la mala imagen internacional del país.

– ¿Faltan medicamentos? Gobierno dice que hay problemas en licitaciones y asegura que gobernaciones deben acelerar el proceso

Ante la preocupación de los pacientes por la falta de medicamentos en los centros de salud públicos, la ministra de Salud, María Renée Castro, dijo que hay un problema en las licitaciones y aseguró que son las gobernaciones que tienen que acelerar estos procesos. “Nosotros desde el Sistema Único de Salud (SUS) transferimos los recursos a las gobernaciones y son las gobernaciones quienes transfieren los recursos a los diferentes hospitales”, dijo a los medios. “Hemos visto que algunos han tenido problemas con sus procesos de licitación. Nosotros dentro de lo que es el sistema público estamos tratando de acelerar”, agregó.