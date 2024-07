Candidatos retiran sus postulaciones a las Judiciales y la suspensión de las primarias aún está en el limbo

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho

10 candidatos a magistrados del TCP y TSJ retiraron sus postulaciones, se iniciarán exámenes orales

Un total de 10 postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejaron la carrera judicial, por la falta de seriedad con que se desarrolla el trabajo en la Asamblea Legislativa. Este viernes, las comisiones mixtas comenzarán con la etapa de evaluación oral. “Hasta el día de hoy se tenían 10 candidatos al tribunal constitucional y supremo que habrían retirado sus postulaciones, muchos de estos son del departamento de La Paz y Chuquisaca, también hay casos en los postulantes de Cochabamba”, informó el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui. Antes de que el proceso fuese suspendido por una sala Constitucional del Beni, existían 404 candidatos.

– El MAS evista definirá en bancada si apoya o no la suspensión de primarias

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, señaló este jueves que la bancada evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), principalmente en la Cámara de Senadores, definirá si se apoya o no a la suspensión de las primarias, empero, remarcó que él no está de acuerdo en eliminarlas. “Somos respetuosos, especialmente en el Senado. Si la bancada dice que no vamos a aprobar, entonces no aprobamos. En este caso, si la bancada decide aprobarlo, hay que acatar. No vamos a tener ningún problema, pero siempre voy a repetir y ratificar, no estoy de acuerdo de eliminar las elecciones primarias, porque eso es una democracia interna de cada organización política”.

– «Bolivia no puede ser considerada democracia mientras mantengan a presos políticos”, señala Leopoldo López, líder opositor de Venezuela

“El cáncer de presos políticos se expande a varios países de la región. Bolivia hoy, no puede ser considerada una democracia mientras mantengan a cientos de presos políticos”, fue la aseveración lanzada este jueves por el líder opositor venezolano Leopoldo López. El político venezolano se refirió a esta situación después de que el representante de Human Rights Foundation (HRF), Javier El-Hage, fuera impedido de ingresar a Chonchocoro para visitar al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Según El-Hage, HRF representa legalmente a Camacho a nivel internacional como parte del programa de litigio internacional estratégico, por lo que acudió a tomar el testimonio del gobernador, después de que se le negara su traslado a Santa Cruz.

– Transporte pesado en estado de “emergencia” y Gobierno afirma que hay avance en los acuerdos

El sector del transporte pesado se encuentra en estado de emergencia debido a que sus demandas que fueron acordadas con el Gobierno no se vienen cumpliendo, mientras tanto el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño afirma que existen avances y “buenas relaciones”. “Se puede ver en los surtidores, cualquier cantidad de camiones que están parados, pero el día, en la reunión dijeron que vamos a mejorar, va a haber cualquier cantidad de combustibles. Hoy por hoy, vemos que el combustible es el elemento esencial de transportista, se va esfumando cada día más y más, los fines de semana es peor, había filas de tres a cuatro cuadras, y no hay quién responda a nuestras peticiones”, señaló Hugo Ramos dirigente del transporte pesado.

– Fiscalía contradice a Del Castillo y dice que autoridades de Gobierno “serán convocadas a declarar” por la toma militar

Tras conocerse la versión del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que dijo que autoridades del Órgano Ejecutivo ya prestaron su declaración informativa por la toma militar, la Fiscalía General del Estado difundió un comunicado señalando que se convocará a las altas autoridades de Gobierno para obtener sus testimonios. A las 10:30 de este jueves, Del Castillo dio una conferencia de prensa en las instalaciones de la Felcc de La Paz, donde dio a conocer su versión sobre la toma de declaraciones por la toma militar. “Manifestarle que las autoridades políticas ya hemos declarado, mi persona ya lo ha hecho, lo han hecho otros ministros y otras autoridades del Órgano Ejecutivo ya han prestado sus declaraciones correspondientes”, dijo.

– YPFB proyecta una inversión de $us 400 millones en la exploración y desarrollo de Mayaya

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estima invertir aproximadamente $us 400 millones en facilidades y la perforación de tres pozos adicionales en el sistema petrolero descubierto con la perforación del pozo Mayaya Centro-X1 de Investigación Estratigráfica (MYC-X1 IE). El pozo probó la existencia de hidrocarburos en el Subandino Norte del país, situación que permite ampliar la frontera exploratoria en una Zona No Tradicional. En este nuevo descubrimiento se estima un recurso de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF por su sigla en inglés) de gas natural, solo en la estructura perforada por este pozo. Se interpretan, además, al menos cinco estructuras aledañas similares.

– Se profundiza la crisis en Bolivia: registró un déficit comercial de 400 millones de dólares entre enero y mayo

Bolivia registró un déficit comercial de 400 millones de dólares en los cinco primeros meses de 2024, informó este jueves el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). La cifra reportada entre enero y mayo de este año supera en un 804% el déficit comercial de 44 millones de dólares registrado en el mismo periodo de 2023, mencionó el documento elaborado por el IBCE con cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE). El valor de las exportaciones en los cinco primeros meses del año llegó a 3.558 millones de dólares y las importaciones alcanzaron los 3.958 millones, indicó el IBCE, que es una entidad especializada en análisis de datos de comercio exterior. Las ventas bolivianas al exterior descendieron un 23% respecto al año pasado.

– Las alcaldías tienen en sus cuentas fiscales Bs 4.414 millones para atender sus obligaciones

Al 10 de julio de este año, los 340 gobiernos municipales tienen Bs 4.414 millones en sus cuentas fiscales, lo que les permite atender sus obligaciones con su población, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La información se da luego de que el alcalde de Tarija y exdirectivo de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), Jhonny Torres, indicara que la mitad de estos gobiernos locales, sobre todo aquellos situados en el área rural corren el riesgo de cierre por la caída de sus ingresos en esta gestión. “Los gobiernos municipales cerraron el 2023 con un acumulado de Bs 3.173 millones en sus cuentas corrientes fiscales; recursos que se incrementaron en 19% al 10 de julio de esta gestión.

– Villa Tunari: encapuchados matan a un hombre y se enfrentan a tiros con la Policía

Tras un tiroteo, los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) aprehendieron a tres personas con armas de guerra, que presuntamente son los autores del asesinato de un hombre en el municipio de Villa Tunari, en Cochabamba. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que los efectivos de la Felcn realizaban operativos contra el narcotráfico en el sindicato Nueva América, de la localidad de Isinuta, en Villa Tunari, cuando detectaron que una camioneta sin placa circulaba en exceso de velocidad en contrarruta. Los policías pidieron apoyo a otra patrulla, que se encontraba a pocos kilómetros de la zona. Durante la persecución se halló a un hombre asesinado por arma de fuego, supuestamente por los ocupantes de la camioneta.

– Ministerio Público a la fecha atendió 49 casos de feminicidio y 19 de infanticidio a nivel nacional

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que a nivel nacional el Ministerio Público atendió 49 casos de Feminicidio y 19 Infanticidios, en lo que va del año, la mayor incidencia está en el departamento de La Paz. “Debemos mencionar que la culminación de este primer semestre y a la fecha tenemos 49 víctimas de Feminicidio a nivel nacional, esto es preocupante porque nosotros llevamos adelante diferentes tareas, pero una de las tareas que es fundamental es la prevención, lo cual no corresponde al Ministerio Público, nosotros llevamos adelante las investigaciones de aquellos hechos de violencia que terminan, lastimosamente con la vida de mujeres. De todos los casos la identificación de los autores en de un 98%”, refirió Lanchipa.