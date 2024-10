El gobierno asegura que la ley que mejora las pensiones beneficiará a 152 mil jubilados del país

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Arce muestra la ley prmulgada la pasada jornada. Foto: Correo del Sur

Gestora afirma que con nueva ley que incrementa pensiones, se beneficiará a 152 mil jubilados; juez descarta anular juicio contra Añez porque exministro Lima no es parte del proceso; y, Novillo: “Hay intereses políticos para seguir haciendo arder la Chiquitania con la finalidad de desgastar al gobierno”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Gestora afirma que con nueva ley que incrementa pensiones, se beneficiará a 152 mil jubilados

El gerente General de la Gestora Pública, Jaime Durán, anticipó que con la nueva Ley de Modificación a los Límites Solidarios Mínimos y Máximos de la Escala de la Pensión Solidaria de Vejez del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que mejora la pensión solidaria de vejez e incrementa los límites solidarios para garantizar la sostenibilidad del Fondo Solidario, se beneficiarán al menos 152 mil jubilados. “Se calcula que alrededor de 152 mil jubilados se van a beneficiar. El propósito o tema central de la ley, tiene que ver con un incremento de los límites solidarios, estamos pasando en el límite inferior de Bs 640 a Bs 720 y en el superior se pasa de Bs 4.200 a Bs 5.200”, afirmó Durán, tras la promulgación de la nueva normativa.

– Juez descarta anular juicio contra Añez porque exministro Lima no es parte del proceso

El juez David Kasa afirmó que no procede el pedido de la expresidenta Jeanine Añez de anular el juicio en el caso Senkata, porque Iván Lima no es parte del proceso, por lo que sus declaraciones no son vinculantes. La autoridad jurisdiccional no valoró la declaración del exministro sobre el caso que iniciaron a la expresidenta por la vía ordinaria, y que esa decisión fue producto del “capricho” del expresidente Evo Morales. “La señora Áñez plantea que se ponga fin a este proceso en consideración a una declaración de tercera persona (Iván Lima) que no es parte del proceso, no es vinculante. Las personas son libres de poder expresar lo que les parezca, pero no es posible que este tribunal pueda aplicar esas circunstancias”, dijo el juez.

– Exministro López sobre procesos en su contra: “Se devela que el tema político le ha ganado a la jurisprudencia”

Luego que el exministro Iván Lima declaró en pasados días que la decisión de evadir el juicio de responsabilidades que demandó Jeanine Añez fue por capricho del expresidente Evo Morales, el exministro de Defensa, Fernando López Julio afirmó este martes que con esas afirmaciones se devela que el tema “político le ha ganado a la jurisprudencia”. “Como todos los bolivianos que estamos refugiados en distintos lugares del mundo, piensan en retornar al país. Sobre los juicios a los que haces referencia, jurídicamente son nulos de pleno derecho, me sumo a las voces, que con las últimas declaraciones del abogado Lima, se devela perfectamente que el tema político le ha ganado a la jurisprudencia, le ha ganado a la justicia”, señaló.

– Camacho compara la situación actual «a los tiempos de las dictaduras cuando las reuniones políticas se hacían en las cárceles»

Luis Fernando Camacho recibió la visita del exmandatario Tuto Quiroga. Ambos líderes debatieron sobre la crisis política y económica de Bolivia, subrayando la necesidad de una oposición unida para enfrentar al MAS y recuperar la democracia. Camacho comparó la situación actual con las dictaduras del pasado, donde las reuniones políticas se realizaban en las cárceles, y expresó su preocupación por la corrupción y la crisis en Bolivia. Durante la conversación, ambos coincidieron en la necesidad de una plataforma opositora unificada que sea capaz de vencer en las urnas al «autoritarismo masista». Camacho subrayó la urgencia de construir un nuevo proyecto de país basado en la modernidad, la libertad y la generación de empleo.

– Novillo: “Hay intereses políticos para seguir haciendo arder la Chiquitania con la finalidad de desgastar al gobierno”

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, defendió las acciones que realiza el Gobierno frente a los incendios forestales, sin embargo, alertó de que existen intereses políticos en que arda la Chiquitania y desgastar así la gestión gubernamental. “Es un año preelectoral y hay intereses políticos de fondo para seguir haciendo arder la Chiquitania, con la finalidad de desgastar al Gobierno nacional y hacer ver que es un Gobierno incapaz”, dijo Novillo. Consultado sobre la situación de los incendios, el ministro manifestó que no sólo depende del Gobierno, sino hay factores como la intervención de la mano del hombre en la generación del fuego y el interés de comunarios, medianos y grandes propietarios de ampliar la frontera agrícola con las quemas.

– Apoyo a los prestatarios: Definen normativas para facilitar la reprogramación y refinanciamiento de créditos

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, y las confederaciones que representan a micro y pequeños empresarios, acordaron este martes diferentes medidas de apoyo a los prestatarios en general. ASFI comunicó que fueron emitidas normativas para facilitar la reprogramación y refinanciamiento de créditos, incluyendo periodos de gracia. Además, que se extenderá el plazo para iniciar acciones judiciales en casos de impago. De igual manera, anunció la realización de capacitaciones sobre los nuevos procedimientos para asegurar que los prestatarios conozcan sus derechos y las opciones disponibles para mitigar su carga financiera​.

– Incautan 580 quintales de azúcar y otros 2.000 de maíz que pretendían ser sacados de contrabando a Perú

El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Luis Amilcar Velásquez, informó este martes que en las últimas horas incautaron 580 quintales de azúcar y 2.000 quintales de maíz, que pretendían ser sacados de contrabando hacia Perú. Ambos alimentos fueron entregados a la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para que los comercialice en sus sucursales. “Estamos en Emapa para entregar cinco camiones que fueron comisados en la población de Guaqui, en La Paz, donde se interceptó a los camiones cargados con 2.000 quintales de maíz, que no supieron justificar el traslado de la mercadería”, informó. Dijo que también se comisó un camión con azúcar con 580 quintales que eran llevados a Perú.

– INE: Exportaciones de Bolivia disminuyen un 20% al mes de agosto, caída marcada por productos clave

Según un reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones cayeron un 20% entre enero y agosto de la presente gestión en términos de valor, respecto al mismo periodo del 2023. Las exportaciones entre enero y agosto de 2024 alcanzaron un total de $us 6.020,9 millones, a diferencia de los $us 7.501,1 millones registrados en el mismo periodo de tiempo de la gestión anterior, es decir, hay una disminución que supera los $us 1.480 millones. Desde el INE también advirtieron que en agosto de 2024, el comercio exterior de Bolivia se vio perjudicado por bloqueos de carreteras, fenómenos naturales adversos que afectaron la producción, y por la disminución de precios internacionales de algunos productos tradicionales.

– El Gobierno ejecuta planes de acción inmediatos contra la sequía con inversión de más de Bs. 125 millones

Para enfrentar los efectos que está generando en el país la sequía, el Gobierno del presidente Luis Arce a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), ejecuta planes de acción inmediatos con más de 125 millones de bolivianos de inversión, que permitirán atender a las regiones afectadas por el cambio climático, para así garantizar la producción de alimentos, informo en conferencia de prensa el titular de esta cartera de Estado, Juan Yamil Flores Lazo. La autoridad dio a conocer que, desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se invirtieron 56 millones de bolivianos en insumos y equipos agrícolas durante la primera y segunda fase de la Implementación del Plan de Respuesta Inmediata a la Sequía.

– Confederación de choferes pide incremento en pasajes, advierten con asumir acciones si en 15 días no se concretan acuerdos

El ejecutivo de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, afirmó el martes que su sector espera que en el transcurso de 15 días se resuelva en las mesas de trabajo la nivelación de pasajes en el país. Advirtió que, de no existir acuerdo alguno, definirán acciones en un ampliado nacional. “Esperamos que en el transcurso de estos días se resuelva ya la nivelación de pasajes en el territorio nacional, en caso de no existir estos acuerdos y que no resulten los efectos de las reuniones de las mesas del diálogo, no tenemos otra alternativa más que convocar a un ampliado nacional en el que se tomarán las acciones correspondientes”, advirtió. Anticipó que en el ampliado nacional se conversará con cada región, para hacer las evaluaciones.