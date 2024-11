Alcón a Quintana: No se lo está cazando, se está pidiendo que responda a la justicia

La viceministra de Comunicación exhortó a la exautoridad a presentarse a declarar por su participación en las movilizaciones evistas de los 24 días.

eju.tv / Video: Bolivia TV

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, respondió este lunes al exministro evista Juan Ramón Quintana, quien se declaró en la clandestinidad y afirmó que no será un «objetivo fácil» de capturar. La funcionaria declaró que «no se lo está cazando» y que sólo se busca que responda ante la justicia.

«Acá no se lo está cazando, se está pidiendo que responda ante la justicia cuando existen vulneraciones o afectando los intereses de la población, eso está en el marco de las investigaciones que se llevan adelante», dijo Alcón a la prensa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La autoridad agregó que, si Quintana no tiene nada que temer, debería presentarse a colaborar con las investigaciones que se siguen por los 24 días de movilizaciones evistas.

«Si uno no tiene por qué temer, sus acciones no han ido en contra de la normativa, en contra de la Constitución, en contra de los derechos de la población, no tiene por qué temer a la justicia», indicó.

El domingo, el exministro Quintana publicó un video desde la clandestinidad, en el que acusa al Gobierno de Luis Arce de «perseguir con odio» a los seguidores de Evo Morales que bloquearon el eje troncal del país por 24 días.

«Él se equivoca, lo que acá se necesita es no perjudicar, no generar lo que él decía: muertos en las movilizaciones, paros de 24 días. Tenemos 2.200 millones de dólares de afectación», señaló la funcionaria.

Quintana y otros cinco dirigentes evistas son investigados por la justicia, por su participación en la organización de los bloqueos y los enfrentamientos con la Policía en las tareas de pacificación del país.