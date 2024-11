Arce reconoce que hay problemas económicos, arremete contra Evo Morales y elude hablar de las judiciales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Luis Arce cumplió cuatro años de mandato en medio de una crisis económica, política y social. Foto: Opinión

Boris Bueno Camacho / La Paz

Arce admite que la “iliquidez” del dólar, la escasez de combustibles y la inflación son problemas que aquejan a su Gobierno; políticos respaldan al TSE para continuar con las elecciones judiciales y Arce no menciona el tema en su discurso; y, Evo no podrá ser más candidato presidencial, el TCP ratifica fallo que lo inhabilita. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce admite que la “iliquidez” del dólar, la escasez de combustibles y la inflación son problemas que aquejan a su Gobierno

Durante su mensaje al país en la apertura de su último año de gestión, el presidente Luis Arce admitió este viernes que la “iliquidez” de los dólares, los problemas en el abastecimiento de combustibles y los índices de la inflación son los problemas que aquejan a su Gobierno. Esta situación preocupa al aparato productivo boliviano, a las instituciones empresariales y a los actores del comercio exterior. Avícolas, porcinocultores, lecheros, ganaderos y otros sectores productivos, además de miembros del Comité pro Santa Cruz, llegaron este viernes hasta las puertas de las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en Santa Cruz de Sierra, para protestar por la falta de combustible.

– Arce dice que Evo daña a Bolivia para imponer una “candidatura inconstitucional” y buscar “impunidad”

Durante su discurso por los cuatro años de gestión, el presidente Luis Arce Catacora se refirió al expresidente Evo Morales y la fractura del MAS que se agudizó en los últimos meses. Esta jornada estuvo marcada por las agresiones que registradas cuando el vicepresidente David Choquehuanca intentaba instalar la sesión en la ALP. “Queremos decirle al mundo que lo que hoy hemos visto no es lo que somos los bolivianos y bolivianas, ni representa el sentir popular, lo que el mundo ha presenciado es un grupo de personas seguidoras de Evo Morales que continúa dañando nuestra patria para imponer una candidatura inconstitucional y buscar impunidad en sus procesos judiciales”, aseveró Arce.

– Políticos respaldan al TSE para continuar con las elecciones judiciales y Arce no menciona el tema en su discurso

Los políticos de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) respaldan al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, que dijo que se llevará a cabo las Elecciones Judiciales pese a la sentencia del Tribunal Constitucional; mientras que el presidente Luis Are no mencionó en su discurso el riesgo que corre este proceso. El expresidente de Bolivia y jefe de CC, Carlos Mesa, expresó su apoyo a la decisión del TSE de realizar las elecciones priorizando la voluntad del pueblo, el mandato constitucional, la obediencia a las leyes y el proceso de preselección que realizó la Asamblea Legislativa. El presidente Luis Arce no hizo ninguna mención en su discurso sobre el intento de dos magistrados del TCP de frenar las elecciones judiciales.

– En un contexto de conflictividad: CIDH insta a garantizar la continuidad de las elecciones judiciales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Relatorías Especiales de la Organización de Estados Americanos (OEA) se refirieron a la conflictividad en Bolivia, al advertir del impacto a los derechos humanos y a la gobernabilidad, señalaron que se debe preservar la institucionalidad y garantizar las elecciones judiciales. “Debe preservarse la institucionalidad y garantizarse la continuidad de los procesos democráticos en curso, incluyendo las elecciones de autoridades judiciales”, dice una parte del pronunciamiento que emitieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales para la Libertad Expresión (RELE) y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).

– Evo no podrá ser más candidato presidencial, el TCP ratifica fallo que lo inhabilita

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de su Sala Cuarta Especializada, emitió el Auto Constitucional 0083/2024 ECA, por una solicitud de Enmienda, Complementación y Aclaración de la Sentencia Constitucional 1010/2023-S4 de diciembre de 2023. Así, el TCP ratifica la Sentencia Constitucional 1010/2023, lo que implica que Evo Morales y cualquier otra autoridad en cargos nacionales, departamentales o municipales solo podrán ejercer dos mandatos, continuos o discontinuos. Esta solicitud fue presentada por el diputado José Carlos Gutiérrez en el marco de una acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Balcázar Ruiz contra el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca.

– Vocal del TSE anticipa que para comicios de 2025 se tomará en cuenta fallo que pone límites a la repostulación presidencial

La sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tomará en cuenta el Auto Constitucional 0083/2024 ECA que determina que no se puede repostular por más de dos veces de forma continua o discontinua a un cargo electivo, como a la Presidencia y Vicepresidencia, entre otros, informó el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe. “Corresponde la consideración de esta sentencia constitucional 083/2024 al momento de la inscripción de las candidaturas”, anticipó. De acuerdo con el vocal, se está “interpretando el artículo 168 de la Constitución en cuanto a la figura de la reelección”. Explicó que la determinación del TCP clarificará el escenario electoral del próximo año y recordó que “sus decisiones son vinculantes y de cumplimiento obligatorio”.

– Ausencia del Gobierno al diálogo, evistas afirman que fue “walk over” y que el Estado Mayor del Pueblo evaluará la inasistencia

Ante la ausencia de los representantes del Gobierno al diálogo que debían sostener con el bloqueo evista, convocado por la Defensoría del Pueblo, el abogado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Wilfredo Chávez, afirmó que fue “walk over” y que será el Estado Mayor del Pueblo el que evalúe el rechazo, para luego emitir una posición. Afirman que lo sucedido en la Asamblea Legislativa, donde se registró hechos de violencia, sólo es un pretexto de parte de las autoridades. “El Defensor del Pueblo nos ha informado que el Gobierno no asistirá al diálogo y que presentaron una carta firmada por la ministra de la Presidencia, en la que hace conocer que no van a asistir porque no habría las garantías suficientes para este diálogo”, consideró Chávez.

– La devaluación del boliviano llegará a un 60% promovida por los bloqueos

La devaluación del boliviano podría llegar hasta fin de año a un 60%, impulsado por los diferentes problemas económico-sociales del país, como los últimos bloqueos de caminos que se dieron, confirmó el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero Torrejón, al indicar que 100 bolivianos sería igual a tener solamente 40 bolivianos. Todo eso por la subida de los servicios, pero sobre todo los bienes, los productos de la canasta básica familiar no solamente mostraron desabastecimiento, sino sobre todo un encarecimiento en los precios, incluso de productos de contrabando. La devaluación de la moneda por términos inflacionarios, del boliviano respecto del dólar, es algo vigente, latente, el daño ya está hecho, argumentó.

– Crisis sin precedentes golpea al sector exportador

El sector productivo y exportador de Bolivia enfrenta una crisis histórica, advierte Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). «Pocas veces se han juntado tantas cosas negativas al mismo tiempo contra el sector productivo y exportador boliviano como ahora», señala . El sector enfrenta múltiples desafíos simultáneos: la escasez de dólares se combina con el encarecimiento de insumos y el impacto del cambio climático agrava la situación, se suman la irregularidad en el abastecimiento de diésel y los recientes bloqueos de carreteras. Las exportaciones bolivianas cayeron en $us 1.500 millones entre enero y agosto de 2024, comparado con el mismo período de 2023, según datos oficiales.

– Banco Central de Bolivia deja sin efecto la Resolución 148/2024 sobre las reservas de oro

El Directorio del Banco Central de Bolivia emitió una disposición que deja sin efecto la Resolución 148/2024, referida a las reservas de oro del país, según informó este viernes el presidente del ente emisor, Edwin Rojas. El Banco Central de Bolivia (BCB), mediante su presidente Edwin Rojas, dejó sin efecto la resolución de directorio 148, con la finalidad de evitar mayores especulaciones que, según la institución, generaron preocupación y desinformación en la población sobre la estabilidad económica. «Por estos motivos, el directorio del BCB dejó sin efecto la resolución 148 del 5 de noviembre con el fin de evitar mayores especulaciones que buscan dañar la estabilidad económica del país», explicó Rojas.