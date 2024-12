Marinkovic arremete contra el MAS y la oposición ‘tibia’; Doria Medina minimiza sus comentarios

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Branko Marinkovic quiere terminar con los ‘zurdos’ y los ‘tibios’; Gringo a Evo y Arce: Juntos o separados ‘ni sueñen’ con ganar las elecciones 2025; y, Arce inaugura planta de aceite de San Julián y anuncia líneas de crédito para agroquímicos y capital de producción. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Branko Marinkovic quiere terminar con los ‘zurdos’ y los ‘tibios’

El político y empresario cruceño Branko Marinkovic arremetió nuevamente contra el Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición ‘tibia’ a los que acusa, en un video publicado en su cuenta de la red social X, de haber sido cómplices durante los años de gestión de ese partido político que dejó al país sumido en una aguda crisis económica producto de la corrupción y la mala administración durante los gobiernos de Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora. “Bolivia está atrapada en un círculo vicioso de corrupción”, refiere en el video en el que después muestra testimonios de personas que se quejan por el incremento de los productos debido al alza de los dólares, la imposibilidad de desarrollar su trabajo de forma normal por la escasez de los combustibles, o la denuncia de los productores agropecuarios contra las instancias gubernamentales”.

https://eju.tv/2024/12/branko-marinkovic-quiere-terminar-con-los-zurdos-y-los-tibios/

– Doria Medina sobre distanciamiento de Marinkovic: «No esperamos que el 100% esté contento con la unidad»

El empresario y político Samuel Doria Medina afirmó este martes que no esperan que el 100% de los actores contrarios al MAS se sumen al bloque que conformó con Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho, esto en respuesta al candidato Branko Marinkovic, quien descartó sumarse a los cuatro líderes de oposición. «Obviamente no esperamos que el 100% esté contento con la unidad, pero la invitación está abierta a todos», señaló Doria Medina en contacto con la prensa. Branko Marinkovic arremetió este martes contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición «tibia» a la que acusa de haber sido cómplice del masismo durante los años de gestión de ese partido. En consecuencia, sostuvo que no dará su apoyo al bloque ni buscará alianzas con sus ideólogos.

https://eju.tv/2024/12/doria-medina-sobre-distanciamiento-de-marinkovic-no-esperamos-que-el-100-este-contento-con-la-unidad/#google_vignette

– El viceministro Torrico cuestiona agradecimiento de Morales a sus bases para eludir la ley

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, cuestionó este miércoles el agradecimiento que hizo el expresidente Evo Morales Ayma, la pasada noche del 24 de diciembre, a las bases cocaleras por haberlo ‘protegido’ durante estas semanas ante la orden de aprehensión emitida en su contra por el Ministerio Público de Tarija debido a que no se presentó para prestar una declaración informativa por el presunto caso de trata de personas con agravante en el que habría incurrido. El exmandatario está atrincherado en su bastión del trópico de Cochabamba, Lauca Ñ, donde sus seguidores lo resguardan de forma permanente ante la posibilidad de que las fuerzas policiales lo aprehendan, para que comparezca ante un juez cautelar por el proceso judicial abierto contra él por trata de personas y estupro agravado.

https://eju.tv/2024/12/el-viceministro-torrico-cuestiona-agradecimiento-de-morales-a-sus-bases-para-eludir-la-ley/

– Gringo a Evo y Arce: Juntos o separados ‘ni sueñen’ con ganar las elecciones 2025

En medio de una profunda crisis económica y de cara a las elecciones generales de 2025, el periodista Gringo González se mostró escéptico sobre la posibilidad de que el Movimiento al Socialismo (MAS) pueda alcanzar una victoria contundente en las elecciones de 2025, ni siquiera con una posible unión de Evo Morales y Luis Arce. “Juntos o separados, ni sueñen con ganar”, sentenció Gonzales. Lamentó que el panorama político está marcado por profundas divisiones internas, que no favorecen al oficialismo en el futuro electoral. “Ellos dos ni se ilusionen con que van a ganar la elección. Ninguno de los dos, así separados, incluso juntos lo veo muy poco probable que el MAS tenga éxito en estas próximas elecciones”, advirtió. Gringo advirtió que, a pesar de los esfuerzos de oposición, no habrá ganador en la primera vuelta electoral de 2025

https://eju.tv/2024/12/gringo-a-evo-y-arce-juntos-o-separados-ni-suenen-con-ganar-las-elecciones-2025/

– Rumbo a las elecciones 2025: ‘Reyes Villa no está obligado a renunciar’

Cuando Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba, tuvo en sus manos la personería jurídica de su partido político, Autonomía Por Bolivia (APB) – Súmate, aseveró que “ya se puede” hablar de su candidatura a la Presidencia de Bolivia en las elecciones previstas para 2025. En la actualidad, se prepara para enero de 2025 una concentración nacional de sus militantes para realizar la proclama oficial. En su calidad de alcalde, todavía le resta cerca de un año y medio de gestión. Para sus detractores, él debiera renunciar. Pero, está vigente una sentencia constitucional que legalmente le permite seguir en el cargo, aunque fuera candidato, incluso en época de campaña, según explica el oficial mayor Legislativo del Concejo Municipal de Cochabamba, Henry Rico.

https://eju.tv/2024/12/rumbo-a-las-elecciones-2025-reyes-villa-no-esta-obligado-a-renunciar/

– Arce inaugura planta de aceite de San Julián y anuncia líneas de crédito para agroquímicos y capital de producción

El presidente Luis Arce inauguró este jueves la Planta de Transformación de Subproductos de Soya en San Julián, en el departamento de Santa Cruz. Tras destacar los beneficios de esta factoría, aseguró que el plan del Gobierno “no es competir” con los privados, “sino complementar” su trabajo. En ese contexto, anunció dos créditos para impulsar la producción de soya, por ejemplo, la materia prima para la planta que producirá aceite crudo y refinado, además de cascarilla y torta de soya. Arce anunció que instruyó a La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, que generen un plan para entregar agroquímicos con crédito, similar a los beneficios que ofrecen los intermediarios.

https://eju.tv/2024/12/arce-inaugura-planta-de-aceite-de-san-julian-y-anuncia-lineas-de-credito-para-agroquimicos-y-capital-de-produccion/

– El Gobierno exige a avicultores justificar el aumento del precio del pollo o anuncia “fuertes sanciones”

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, demandó este jueves a los productores avicultores a justificar el incremento del precio de la carne de pollo por encima de los Bs 22 el kilo e indicó que se les dio un plazo hasta esta jornada para que presenten la estructura de costos, en el que justifique el alza, de lo contrario, pueden ser sancionados “fuertemente”. “Las empresas de Santa Cruz y Cochabamba están imponiendo precios desde las granjas, es decir, ellos ya envían con Bs 19,50, Bs 20, Bs 20,50 el kilo. Entonces, ahí ya no hay oferta y demanda, sino una imposición de precios de parte de los proveedores a este producto, por lo que le estamos pidiendo que simplemente nos hagan conocer su estructura de costos para determinar cuánto debería costar el pollo en el mercado”, afirmó la autoridad, tras ser consultado por el tema.

https://eju.tv/2024/12/el-gobierno-exige-a-avicultores-justificar-el-aumento-del-precio-del-pollo-o-anuncia-fuertes-sanciones/

– Avicultores cruceños afirman que no fueron convocados a reunión con el Gobierno y lamentan amenazas

El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Omar Castro, afirmó este jueves que no recibieron ninguna invitación de parte del Gobierno, con el fin de conversar sobre el alza del precio de la carne de pollo. Asimismo, lamentaron las amenazas de sanción e indicaron que no participarán si está presente el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. “No hemos recibido ninguna invitación, en Cochabamba se reunieron con ciertos actores y empresas avícolas, pero a ADA Santa Cruz no nos llegó ninguna invitación y de ser así, seremos partícipes de la misma. Aunque no garantizamos nuestra presencia si está el viceministro Silva”, anunció Castro, quien lamentó que esa autoridad esté emitiendo mensajes de advertencia de sanción contra el sector.

https://eju.tv/2024/12/avicultores-crucenos-afirman-que-no-fueron-convocados-a-reunion-con-el-gobierno-y-lamentan-amenazas/

– Diésel: transporte pesado afirma que Senkata causa demoras por no procesar productos facturados

El Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Pesado responsabilizó a los funcionarios de la planta de YPFB en Senkata de causar demoras en la entrega de diésel porque no procesan la facturación de producto ya vendido. «Hoy han aparecido de nuevo las colas, esperemos que se normalice porque hay diésel en la planta, ¿qué pasa? Están haciendo quedar mal al Gobierno los funcionarios de Senkata, hay facturaciones que no han atendido», declaró a Unitel el ejecutivo del sector, Pedro Quispe. El fin de semana previo a la Navidad se volvieron a formar filas de motorizados en los surtidores, principalmente camiones que buscaban cargar diésel. La petrolera pública señaló que despachaba carburantes con normalidad y que no había razón para hablar de desabastecimiento.

https://eju.tv/2024/12/diesel-transporte-pesado-afirma-que-senkata-causa-demoras-por-no-procesar-productos-facturados/

– Ventas de Conamype redujeron en un 50% en comparación con el año pasado

Pese a las fiestas de Navidad, la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) no logra recuperar sus ingresos. En todo 2024, las ventas realizadas representan un 50% menos que los datos obtenidos en la gestión 2023. “En esta gestión, después de una evaluación, estamos por debajo del 50% en comparación con el año pasado. Las ventas han sido muy por debajo de lo que ha sido el anterior año”, lamentó Carlos Bolaños, presidente del sector, en conferencia de prensa. En criterio del dirigente, debido a la crisis económica que atraviesa el país, la población ya no compra sus productos, sino que prefiere abastecerse de alimentos y otros bienes esenciales. Asimismo, Bolaños señaló que factores como la escasez de divisas y la falta de combustibles generaron el encarecimiento de los costos de operación.

https://eju.tv/2024/12/ventas-de-conamype-redujeron-en-un-50-en-comparacion-con-el-ano-pasado/