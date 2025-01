Juez suspende audiencia de Evo Morales hasta el 17 de enero y ordena la aprehensión de la madre de Cindy Saraí

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El abogado de Morales tuvo un cruce de palabras con el juez y fue multado. Foto: APG

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Caso Trata: Defensa de Evo presentó un certificado forense con patología de una bronconeumonía; Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar se suman al «bloque de unidad de la oposición»; y, Gobierno: salvo La Paz, todos los departamentos han aceptado mantener el pan en 50 centavos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Caso Trata: Defensa de Evo presentó un certificado forense con patología de una bronconeumonía

El juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 5 de Tarija, Nelson Rocabado, informó este martes que la defensa del expresidente Evo Morales presentó un memorial adjuntado un certificado médico forense en el que se señala que el líder cocalero presenta una enfermedad de una bronconeumonía. “Se aduce que dicho ciudadano se encuentra imposibilitado, en este caso, de trasladarse de un lugar a otro. Ha presentado diferentes patologías en su salud y entre la más importante que se ha podido certificar, es la presencia, en todo caso, de una bronconeumonía”, señaló la autoridad judicial. “Se ha llegado, en todo caso, a reprogramar la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares para el viernes 17 de enero a horas 09.30 que también va a ser realizada de manera presencial”, señaló.

https://eju.tv/2025/01/caso-trata-defensa-de-evo-presento-un-certificado-forense-con-patologia-de-una-bronconeumonia/

– Caso trata: Si Evo no se presenta el viernes se lo declarará rebelde, se dará el arraigo y se anotarán sus bienes, dice fiscal

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, confirmó este martes que el juez ha pedido la valoración médica a Evo Morales Ayma, imputado por un caso de trata en el que es investigado por, supuestamente, haber tenido un hijo con una menor de edad cuando él fungía como presidente de Estado. La nueva fecha fijada para este acto procesal es el viernes 17 de enero y, de acuerdo con la fiscal Gutiérrez, en caso de que Morales no se presente a la audiencia el próximo viernes, será declarado rebelde, se dará el arraigo, se anotarán sus bienes, además que se emitirá una orden de aprehensión, pero esta vez, por el juez a cargo del caso. El juez Nelson Rocabado dispuso que un médico especialista del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) “llegue al lugar donde él se encuentra y haga las valoraciones específicas que ha ordenado el juez cautelar”.

https://eju.tv/2025/01/caso-trata-si-evo-no-se-presenta-el-viernes-se-lo-declarara-rebelde-se-dara-el-arraigo-y-se-anotaran-sus-bienes-dice-fiscal/

– Juez declara rebelde y ordena aprehensión de la madre de Cindy, por no asistir a audiencia

Por no asistir a la audiencia de este martes en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija, la madre de la presunta víctima de Evo Morales, imputada por el caso de trata de personas con agravante, fue declarada rebelde por el juez cautelar. La madre de la supuesta víctima Cindy, con quien Morales habría tenido una hija cuando ejercía como presidente y ella era menor de edad, no se presentó ante el juez Nelson Rocabado, por lo que se emitió la declaratoria de rebeldía y arraigo internacional. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, agregó que el juez ordenó la aprehensión de la madre de Cindy, mientras que, en el caso del expresidente Morales, se dispuso una valoración médica para comprobar su estado de salud. Por este motivo, la audiencia fue suspendida hasta el viernes 17 de enero.

https://eju.tv/2025/01/juez-declara-rebelde-y-ordena-aprehension-de-la-madre-de-cindy-por-no-asistir-a-audiencia/

– Marinkovic sobre estado médico de Evo: La tercera edad no le molestó para buscar niñas y acosarlas

El candidato presidencial Branko Marinkovic se refirió este martes al certificado médico presentado por la defensa de Evo Morales para justificar su inasistencia a la audiencia de medidas cautelares por la acusación de trata y tráfico de personas. Indicó que él sabía que no iba a presentarse y que su estado clínico no le impidió acosar niñas. «Sabía que el pedófilo no iba a ir, que no se iba a presentar, lo protegen en el Chapare los cocaleros, los narcos y parte del Gobierno; hoy día dijo que por la tercera edad que tiene, esas barbaridades, la tercera edad no le molestó para buscar niñas y acosarlas», manifestó. El expresidente no se presentó ante la Fiscalía de Tarija para declarar por la acusación que pesa en su contra; su abogado entregó un certificado médico que habla de una bronconeumonía que Morales supuestamente sufre.

https://eju.tv/2025/01/marinkovic-sobre-estado-medico-de-evo-la-tercera-edad-no-le-molesto-para-buscar-ninas-y-acosarlas/

– Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar se suman al «bloque de unidad de la oposición»

Amparo Ballivián y Vicente Cuéllar se sumaron este martes de manera oficial al «bloque de unidad de la oposición» liderado por Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho y Jorge Tuto Quiroga. «En esta ocasión, comunicar al pueblo boliviano la incorporación a la unidad de la oposición democrática boliviana a Vicente Cuéllar, destacada personalidad del ámbito universitario, y a Amparo Ballivián, quien ha sido relevante servidora pública y la primera mujer en incorporarse a este bloque», declaró en conferencia de prensa el expresidente Mesa. El 18 de diciembre de 2024, los cuatro líderes de oposición presentaron el bloque de unidad para elegir un único candidato a las elecciones generales. El acuerdo establece que aquel que tenga mayor apoyo del electorado en las consultas previas a los comicios representará a todo el frente.

https://eju.tv/2025/01/amparo-ballivian-y-vicente-cuellar-se-suman-al-bloque-de-unidad-de-la-oposicion/

– Carlos Mesa acepta ser precandidato y asegura que respetará la voluntad de los bolivianos

Tras presentarse a los nuevos miembros del «bloque de unidad», el expresidente, Carlos Mesa, confirmó su disposición como precandidato a la presidencia del país. Mesa destacó que este bloque respetará plenamente la voluntad popular: si la ciudadanía lo elige candidato, aceptará el desafío; de lo contrario, apoyará a quien los bolivianos decidan. En este contexto, afirmó: «Uno tiene que estar dispuesto a ser el candidato seleccionado o a ceder esas aspiraciones legítimas». Aunque anteriormente Mesa no se había proclamado como precandidato, desde la formación del «bloque de unidad» se dejó claro que los miembros aceptarán la decisión de la población. Esto implica que cada integrante debe estar dispuesto tanto a asumir una candidatura como a apoyar al representante elegido por el pueblo.

https://eju.tv/2025/01/carlos-mesa-acepta-ser-precandidato-y-asegura-que-respetera-la-voluntad-de-los-bolivianos/

– Doria Medina plantea eliminar la reelección vía referéndum

El líder opositor Samuel Doria Medina aseguró este martes que el «corazón de los problemas» que enfrenta el país radica en la reelección de autoridades, por lo que, si llega a ser mandatario, propondrá un referéndum para eliminar la figura de la reelección de la Constitución Política del Estado. «Hay que hablar claro, voy a proponer un referéndum para cambiar la Constitución, para que nunca más haya reelección en Bolivia, que no haya reelección incluido yo, si soy elegido presidente, que afecte a todos, nada de maniobras para el siguiente periodo, porque esa es la causa fundamental de los problemas que tenemos», señaló el precandidato opositor. La mañana de este martes, Doria Medina participó de la presentación de estos dos últimos como nuevos integrantes del bloque del que saldrá un solo representante para los comicios del 10 de agosto próximo.

https://eju.tv/2025/01/doria-medina-plantea-eliminar-la-reeleccion-via-referendum/

– Tuto: Si no tiene 5.000 dolarcitos, ojalá el Gobierno consiga los 7 millones para hacer las elecciones

El precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga afirmó este martes que espera que el Gobierno consiga los siete millones de dólares que necesita el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevar a cabo en el exterior las elecciones generales del 10 de agosto. «Me dejó anonadado el escuchar que no dispusieron de 5.000 dolarcitos para que el Tribunal Electoral haga un pago en el exterior; si no tiene 5.000 uno se pregunta cómo va a haber los siete millones de dólares para el voto en el exterior», manifestó. El viernes 3 de enero, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, lamentó la dificultad que enfrentó la institución en 2024 para acceder a los dólares necesarios para pagar su aporte anual de 5.000 dólares al Centro de Asesoramiento y Promoción Electoral (Capel) y advirtió que, sin divisas, no puede garantizar el voto en el exterior.

https://eju.tv/2025/01/tuto-si-no-tiene-5-000-dolarcitos-ojala-el-gobierno-consiga-los-7-millones-para-hacer-las-elecciones/

– Ministerio obliga a los funcionarios a «revelar» por quién votaron en 2020 para encuesta de Celag

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras instruyó a los funcionarios a completar una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), en el que deben “revelar” su voto en las elecciones de 2020, bajo advertencia de control de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. “Por instrucciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se requiere que todo el personal del INRA complete la encuesta adjunta a este mensaje”, dice el comunicado de ese despacho e incorpora el link del mismo: https://www.celag.org/consulta-bolivia-enero-2025/. Una vez que se ingresa al enlace aparece un mensaje que precisa que la encuesta está dirigida únicamente a votantes del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de 2020.

https://eju.tv/2025/01/ministerio-obliga-a-los-funcionarios-a-revelar-por-quien-votaron-en-2020-para-encuesta-de-celag/

– Gobierno: salvo La Paz, todos los departamentos han aceptado mantener el pan en 50 centavos

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó este martes que, salvo La Paz, los panificadores de todo el país aceptaron mantener el precio del pan en 50 centavos. «Todo el país estaría de acuerdo, excepto la ciudad de La Paz, que todavía quiere profundizar el análisis; esperemos que con la posición de la mayoría de los panificadores de la ciudad de El Alto, que están de acuerdo con las propuestas que se han manifestado, se pueda mantener el precio del pan de batalla a 50 centavos», declaró la autoridad, en conferencia de prensa. El sector panificador cumple hoy la primera de tres jornadas de paro para exigir que el Gobierno autorice el incremento del precio unitario del pan. Demandan que el alimento se venda a 70 centavos, en tanto que las autoridades sostienen que la subvención de la harina permite que se mantenga a 50 centavos.

https://eju.tv/2025/01/gobierno-salvo-la-paz-todos-los-departamentos-han-aceptado-mantener-el-pan-en-50-centavos/

– Población busca opciones ante la falta de pan de batalla en los mercados; panificadores cumplen un paro

Este martes, los consumidores del mercado Calatayud, en Cochabamba, se vieron obligados a hacer filas en los puestos de los panificadores independientes para adquirir el artículo de primera necesidad luego que la Confederación de Panificadores acatara un paro de 72 horas. En medio de molestias los compradores realizaban la respectiva fila para adquirir el producto. Mientras se terminaba en un lugar, las amas de casa optaban por comprar el pan en bolsa o pan integral. “Son chiquititos, ya no están como sabía ser, si cube el precio hay que dejar de comer”, dijo uno de los comensales que aguardaba en una fila por pan. La mayor parte de las personas que se encontraba en las columnas manifestaron su desacuerdo con el incremento de este artículo de primera necesidad de 0,50 a 0,70 centavos.

https://eju.tv/2025/01/poblacion-busca-opciones-ante-la-falta-de-pan-de-batalla-en-los-mercados-panificadores-cumplen-un-paro/