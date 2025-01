La investigación proseguirá: magistrados autoprorrogados del TCP guardan silencio sobre las acusaciones en su contra

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los magistrados autoprorrogados del TCP. Foto: El Deber

Boris Bueno Camacho / La Paz.

Magistrados autoprorrogados del TCP se acogen al silencio ante la comisión de la Cámara de Diputados; Alanoca: Hay tres alternativas de siglas políticas para que Evo participe de las presidenciales; y, el Gobierno rechaza la calificación de Fitch y afirma que su análisis es «limitado y reduccionista». eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Magistrados autoprorrogados del TCP se acogen al silencio ante la comisión de la Cámara de Diputados

Los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que fueron denunciados por resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones, se acogieron a su derecho al silencio ante el Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados, al cual se presentaron de manera virtual. “Hoy han sido convocados cinco magistrados del TCP sobre dos casos y dos denuncias que se llevaron a cabo en esta jornada. Se ha hecho la declaración informativa de los cinco jueces, mismos que en virtud del derecho constitucional, se abstuvieron a declarar, se acogieron al silencio, por lo tanto, se cumplió este acto procesal”, informó la diputada Lidia Tupa, quien es parte de dicho comité. En su criterio, esto no obstaculiza el normal proceso de la investigación preliminar contra los denunciados.

– Sobre el TREP, el vocal Tahuichi dice que se requiere una ley y hasta $us 10 millones

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi señaló que para la aplicación de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones generales de este año se quiere regular este sistema a través de una ley y un presupuesto de hasta $us 10 millones. “Y estaría costando entre ocho millones de dólares hasta 10 millones de dólares. Pero lo que pasa es que no está normado, con carácter de ley, el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares”, señaló. El TREP es un sistema informático para proporcionar a la ciudadanía datos sobre la votación la misma noche de la jornada electoral. En los comicios de 2019, precisamente la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue motivo para el descalabro que devino después en la anulación de las elecciones.

– Sobre renuncia de Mesa: ‘Hay dos caras en este mensaje’

El expresidente boliviano Carlos Mesa comunicó su renuncia a la candidatura presidencial para las elecciones del 17 de agosto de 2025. En un anuncio realizado a través de sus redes sociales, Mesa reafirmó su compromiso con el país al tiempo que declinó una nueva aspiración presidencial. Armando Ortuño y Yerko Ilijic, coincidieron en que la decisión de Mesa marca un hito en la política boliviana. Ortuño destacó que la decisión de Mesa refleja una lectura realista del escenario político: “Es uno de los pocos políticos que lee la realidad y toma decisiones basadas en ella.”, afirmó. Por su parte, el abogado subrayó la dualidad del mensaje de Mesa. “Hay dos caras en este mensaje. Por un lado, el desprendimiento y la generosidad que muestra; por el otro, la lectura de que sus posibilidades en esta carrera no son las mejores”, afirmó.

– Branko: con Chi tenemos muchas coincidencias

El líder político y empresario Branko Marinkovic sostuvo que comparte coincidencias ideológicas con el también candidato presidencial Chi Hyun Chung. A pesar de reconocer que su interlocutor no tiene un dominio profundo en temas económicos, destacó que ambos están alineados en la necesidad de recuperar los valores y principios fundamentales que deben regir a la sociedad. “Hablé largo con él, tiene ideas muy liberales. Hemos discutido temas de economía, y él mismo me dijo que no los entiende bien, pero en otros aspectos tiene las ideas claras. Pensamos de manera similar. Ese es el tipo de coincidencia que se debe buscar en la política”, indicó Marinkovic en entrevista con La Hora Pico de eju.tv. A través de sus redes sociales criticó con dureza a los líderes del bloque opositor que promueven la candidatura única.

– Alanoca: Hay tres alternativas de siglas políticas para que Evo participe de las presidenciales

La concejal de la ciudad de El Alto, Wilma Alanoca, reveló este vienes que el expresidente Evo Morales y su militancia cuentan con tres alternativas de siglas políticas para participar de las elecciones generales 2025. “Está decidido que Evo Morales y toda la militancia participará con una alianza política. Hay por lo menos unas tres alternativas con las que pudiéramos participar. Tenemos una comisión que nos representa para hacer las negociaciones pertinentes”, dijo. Además, indicó que el próximo 7 de febrero, “a la cabeza de Evo Morales”, se dará a conocer cómo se participará y bajo qué alianzas, y “encaminando al binomio para las elecciones de agosto”. Sobre la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS), la concejal reiteró que de manera ilegal se les robó el partido, pero que se está peleando la devolución en un proceso legal.

– Limpias: Llamadas en Chonchocoro se dan en el sector de población, pero Camacho no entra a ese bloque

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló este viernes que las llamadas en el penal de Chonchocoro, La Paz, están establecidas en el sector de población, pero Luis Fernando Camacho “no entra a ese bloque por temas de seguridad”. Las declaraciones de Limpias surgen luego que Efraín Suárez, vicepresidente de la alianza política Creemos, señaló el jueves que se está tramitando una autorización vía judicial para que el empresario Marcelo Claure se comunique telefónicamente con Camacho. Dijo que se iniciarán las gestiones con el juzgado para autorizar que el gobernador detenido reciba la llamada de Claure y así coordinar acciones para los próximos meses. Limpias indicó que seguramente el conducto que buscarán es una visita presencial y estas tienen días y horarios correspondientes.

– Súmate: Manfred está dispuesto a ir a elecciones primarias con otros políticos de la oposición

El precandidato a la Presidencia por la alianza APB Súmate, Manfred Reyes Villa, está dispuesto a ir a unas elecciones primarias con otros actores políticos de oposición de cara a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de la presente gestión, según expuso Mauricio Muñoz, coordinador nacional de la agrupación. Muñoz sostuvo que esta postura se dio tras un encuentro casual con el político Ronald MacLean, quien también sostuvo a un medio de La Paz que Reyes Villa va a ser parte de las primarias abiertas de oposición y va a poner su concurso en esto. La propuesta de primarias abiertas también suena en el bloque de unidad de la oposición, donde toman parte diferentes perfiles que enfilan candidaturas como Tuto Quiroga, Samuel Doria Media, Vicente Cuéllar y Amparo Ballivián.

– El Gobierno rechaza la calificación de Fitch y afirma que su análisis es «limitado y reduccionista»

El Gobierno central, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, señala que discrepa de las apreciaciones de Fitch Ratings y rechaza la calificación otorgada de “CCC” a “CCC-”, debido a que realiza un análisis “limitado y reduccionista”. Asimismo, señala que centrar la evaluación de la economía boliviana únicamente en los niveles de Reservas Internacionales Netas (RIN), omite la complejidad de un sistema económico dinámico. “La economía de un país no puede ser valorada adecuadamente sin considerar de manera integral indicadores clave como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el desempeño del sistema financiero, la inversión, el cumplimiento de la deuda externa, el empleo, la pobreza, entre otras variables”, enumera la cartera de Estado.

– Liberación del dólar de entrada, propone Branko Marinkovic

Una de las principales propuestas del candidato a la presidencia, Branko Marinkovic, es la de liberar la cotización del dólar, que no exista más el tipo de cambio paralelo, porque ahora la falta de divisa norteamericana está agotando las Reservas Internacionales Netas (RIN). “El dólar artificialmente, si vos quieres tenerlo ahí te va a comer tus reservas. (Entonces) de entrada lo primero que tienes que hacer es liberar el dólar, ya no hay dólar paralelo. Aquí el dólar está libre y lo flotás para que no haya estas diferencias”, enfatizó Marinkovic hoy en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. Al día siguiente de esta medida se deben subir los sueldos de los trabajadores para compensar la inflación, empezar las reformas impositivas, bajar el IVA y eliminar los aranceles de importación, agregó el excívico cruceño.

– YPFB despachó 15% más combustibles respecto de enero de 2024

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despachó este mes 15% más de combustibles respecto de enero del año pasado. La información fue confirmada por Joel Callaú, gerente de comercialización de la estatal petrolera. “A esta fecha, con relación al año pasado, estamos despachando, en el caso de La Paz, más del 5% (de combustible de lo) que se han despachado en enero del año pasado. En el caso de Santa Cruz y Cochabamba es más del 10 % de la demanda que hemos despachado en enero de 2024”, dijo el funcionario. La aclaración de Callaú coincide con fuertes críticas por parte de usuarios, transportistas y productores sobre el supuesto desabastecimiento de diésel y gasolina, principalmente en el eje del país. Desde hace unos días, las largas filas retornaron a surtidores de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, principalmente.