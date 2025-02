Encuesta de percepción: Tuto Quiroga lidera la preferencia en la intención de voto y saca ventaja en el bloque opositor

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Encuesta: Tuto lidera intención de voto; le siguen Samuel y Manfred, Evo es quinto en un escenario sin Andrónico; diputada de CC denuncia que Bolivia firmó contrato con CBC, "una empresa fantasma"; y, disposición de decomisos del PGE: Comité multisectorial desconoce acuerdo entre el Gobierno y la CEPB.

– Encuesta: Tuto lidera intención de voto; le siguen Samuel y Manfred, Evo es quinto en un escenario sin Andrónico

La reciente encuesta presentada por Poder y Placer ubica a Jorge Tuto Quiroga como primero en la intención de voto con el 19% de cara a los comicios presidenciales previstos para el 17 de agosto de 2025. Le siguen Samuel Doria Medina con el 16% y Manfred Reyes Villa con el 13%. En cuarta posición está Chi Hyun Chung, con el 13%, y Evo Morales se ubica quinto con el 8%. Más abajo está María Galindo, con el 7%; Branko Marinković, con el 2%; y en el último lugar el presidente Luis Arce, con el 2%. El 19% de los encuestados «no sabe, no responde». La encuesta la hizo Captura Consulting, que mide percepciones ciudadanas desde hace 25 años. El estudio se realizó del 23 de enero al 7 de febrero en el eje central de Bolivia: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y El Alto, donde vive el 72% de los registrados en el padrón electoral.

– Tuto lleva la delantera en encuesta sobre la candidatura del bloque de unidad opositor; Doria Medina es segundo

Jorge Tuto Quiroga lidera una encuesta sobre la candidatura que explora el bloque de oposición con el 27%. Samuel Doria Medina es segundo con el 21% y Luis Fernando Camacho, rezagado, queda tercero con el 9%. El expresidente y el empresario emprenden una campaña preelectoral en varios puntos del país en la cual hacen conocer sus propuestas. Los datos corresponden a la encuesta que Poder y Placer publica la noche de este martes como un anticipo del estudio estadístico que pretende ejecutar el bloque en marzo para definir una candidatura única de cara a los comicios presidenciales previstos para el 17 de agosto. Vicente Cuéllar se ubica cuarto con el 5% y Amparo Ballivián quinta con el 2%. Carlos Mesa, que también es parte del bloque, renunció a su aspiración presidencial.

– Hay una bancada de tránsfugas que le está faltando el respeto a Santa Cruz

La diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, reprochó fuertemente la postura de sus colegas de oposición, quienes aprobaron en sesión de comisión el contrato con la empresa china CBC para la explotación del litio en Bolivia. Campero expresó su desacuerdo con esta decisión, señalando que no solo el diputado José Carlos Gutiérrez, sino toda una bancada de tránsfugas, está faltando al respeto al voto de oposición del departamento de Santa Cruz. “No es solo José Carlos Gutiérrez, es toda una bancada completa de tránsfugas que están faltándole el respeto al voto de oposición del departamento de Santa Cruz. Y creo que cualquier boliviano debería indignarse por esto”, afirmó Campero, calificando a Gutiérrez como el “faltón número uno”. Aunque aclaró que, asiste a las sesiones, pero abandona las mismas.

– Diputado evista anuncia renuncia masiva de militantes del MAS

Una vez que la facción arcista se quedó con la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS), el diputado evista Héctor Arce anunció este martes una renuncia masiva a la militancia del MAS, por parte del sector que apoya al expresidente Evo Morales, la misma que se dará como resultado de una decisión orgánica y política que será tomada “en su momento”. “La renuncia masiva a la militancia del MAS va a obedecer a una decisión orgánica, a una decisión política, que la vamos a tomar en su momento, vamos a seguramente presentar estas renuncias”, declaró Arce. Tras la división en el MAS, entre arcistas y evistas, y una pugna por la sigla, el sector que respalda al presidente Luis Arce se quedó con la titularidad de este frente político, gracias a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), lo que relegó a Morales.

Diputada de CC denuncia que Bolivia firmó contrato con CBC, “una empresa fantasma”

La diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, acusó al gobierno de haber suscrito un contrato con la empresa Hong Kong CBC Investment Limited, a la que calificó de “empresa fantasma”. Según Campero, esta empresa no existe en los términos que el gobierno ha presentado, lo que convierte el contrato en un acuerdo sumamente grave para Bolivia. “No existe la empresa mayoritaria de la CBC que hoy está firmando un contrato con los bolivianos. Esto es grave, es gravísimo, porque se trata de un contrato que se está firmando con una empresa fantasma. Por ende, el tratamiento de este contrato en el pleno de la Cámara de Diputados no debería continuar”, expresó Campero, en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Si la planta de salmuera residual falla, YLB deberá financiar a CBC una fábrica de salmuera de pozo

En una polémica e irregular sesión, la comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el contrato entre YLB y la empresa Hong Kong CBC Investment Limited, sucursal Bolivia, para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, que tendrá una inversión de $us 1.030 millones. El contrato que suscribió Yacimientos de Litios Bolivianos (YLB) con la empresa Hong Kong CBC de China establece que la estatal financiará la instalación de una “planta de extracción de salmuera de pozo”, en caso de que la “Planta de Salmuera Residual” no funcione por la falta de materia prima. Ese punto se encuentra en la cláusula cinco de ‘plazos del contrato’, en el párrafo de fase alternativa. A la vez, indica que la empresa estatal está obligada a suministrar la materia prima a la firma privada.

Nación Lípez en emergencia: “No fuimos consultados, ni informados por el consumo del agua para la extracción del litio”

El Consejo del Gobierno Originario de la Nación Lípez se declaró es estado de emergencia, ante la intención de aprobar el proyecto de ley 197/2024-2025 sobre el contrato de servicios para la producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni entre Yacimiento de Litio Bolivianos (YLB) y la Empresa Hong Kong CBC, y en demanda de la anulación del convenio con Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) para la instalación de tres plantas industriales de producción de carbonato de litio grado batería. “Lamentablemente el Gobierno central a título de la declaración de tierras fiscales se atribuyó firmar los contratos con empresas transnacionales, sin nuestro consentimiento, ni mucho menos consultarnos”, señala un pronunciamiento público de los pueblos originarios de la nación Lípez del departamento de Potosí.

– YLB dice que no tiene competencia en regalías del litio y esto se debe abordar a través de una ley

El gerente de Proyectos y Contratos de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Alfonso Pérez, señaló este martes que la entidad estatal no tiene competencia en torno a las regalías que recibirá Potosí por la explotación del litio, un tema sensible que ha generado protestas por parte de diferentes sectores potosinos. “YLB no tiene competencia sobre el nivel establecido de regalías”, sostuvo el ejecutivo, al referir que en la normativa vigente está establecido un porcentaje del 3% y los contratos que el Estado tiene en agenda están enmarcados en este ámbito. Desde el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), el presidente Alberto Pérez señaló que el 3% de regalías “es una miseria” y que, antes de aprobarse los contratos para explotar el litio en el salar de Uyuni, se debería aprobar una ley específica para ese recurso que quedó “durmiendo” en la Cámara Baja.

– Disposición de decomisos del PGE: Comité multisectorial desconoce acuerdo entre el Gobierno y la CEPB

El Comité multisectorial de la cadena productiva nacional cerró filas y desconoció la reunión sostenida este martes entre autoridades de Gobierno y dirigentes de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), donde se analizó la situación de la disposición adicional séptima de la Ley Financial. “La Confederación nunca participó en ningún ampliado (de cuatro en total) de toda esta cadena productiva, nunca se acercó a este comité multisectorial a nivel nacional”, manifestó el presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking. El ejecutivo expresó que son al menos 45 instituciones las que toman parte del Comité multisectorial; sin embargo, la CEPB “nunca se apegó” y tampoco participó de las movilizaciones que se llevan adelante.

– La producción de pescado se triplicó, pero la contaminación minera es una amenaza

En el país existen especies autóctonas de peces, como el pacú, tambaquí, sábalo, boga y otras variedades introducidas como la trucha arco iris, trucha marrón, pejerrey, carpa, paiche, tilapia o el langostino. Sin embargo, en especial los ríos de la subcuenca amazónica son afectados negativamente por la intensa actividad minera, especialmente aurífera, que utiliza mercurio y otros químicos nocivos para el medio ambiente. La producción promedio de pescado en el periodo 2009-2016 fue de 4.047 toneladas en tierras bajas, pero para 2023 había aumentado a 26.833 toneladas, según datos de Faunagua, expuestos en el III Simposio Internacional de Piscicultura Tropical sobre la “Piscicultura en Tierras Bajas de Bolivia”. Los departamentos que concentran esta oferta son Cochabamba, con 21.242 toneladas, y Santa Cruz, con 5.591.