Andrónico primero y Samuel segundo en la encuesta de Red Uno

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La encuesta muestra que Arce apenas tiene el uno por ciento de intención de voto: Fotocomposición: eju.tv

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Final para el infarto en el bloque opositor: Doria Medina supera a Tuto, pero solo por un punto porcentual; Encuesta: El presidente Arce se hunde con el 1% de intención de voto y suma el 91% de percepción negativa; y, encuesta: Andrónico lidera intención de voto con el 18% si no se toma en cuenta a Evo. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Final para el infarto en el bloque opositor: Doria Medina supera a Tuto, pero solo por un punto porcentual

En la encuesta presentada por la red UNO la noche de este jueves, Samuel Doria Medina es el mejor posicionado de los precandidatos opositores y se ubica segundo con el 17%. No obstante, Jorge Tuto Quiroga se instala en el tercer sitial con el 16%, a un punto porcentual de su contendor. El bloque de oposición que busca un «candidato de unidad» encargó tres encuestas para definir al postulante que se inscribirá en las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto. Si se cumplen las proyecciones que marca la encuesta de Captura Consulting de este jueves, la definición del candidato del bloque de unidad será para el infarto. En este estudio no se toma en cuenta a Evo Morales. El estudio de opinión también presentó el índice de percepción de los encuestados sobre los precandidatos opositores.

– Encuesta: El presidente Arce se hunde con el 1% de intención de voto y suma el 91% de percepción negativa

El presidente Luis Arce ha manifestado su intención de aspirar a la candidatura del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se definirá en abril en un congreso partidario. Sin embargo, las encuestas no lo favorecen. El estudio de opinión que presentó la red UNO la noche de este jueves lo ubica en sexto lugar con el 1% a escala nacional. Pero la situación es más compleja. La percepción negativa sobre su figura alcanza el 91%. El 44% calificó la imagen del actual mandatario como mala, mientras que el 47% cree que es muy mala. Este panorama se repite a escala nacional. Las regiones que más cuestionan al presidente Luis Arce son Tarija (95%), Oruro (95%), Santa Cruz (93%) y Cochabamba (93%). Si se toma en cuenta la percepción positiva, registra el mejor desempeño en Pando y Potosí, regiones en las que suma 12% de aprobación.

– Encuesta: Andrónico lidera intención de voto con el 18% si no se toma en cuenta a Evo

El evista Andrónico Rodríguez lidera con el 18% la más reciente encuesta de intención de voto que fue presentada la noche del jueves por la red UNO. En este estudio no se toma en cuenta a Evo Morales, ex líder del MAS. El estudio de opinión fue ejecutado por la empresa Captura Consulting. «Si las elecciones fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría?», le preguntaron a los encuestados. En segundo lugar se ubica el precandidato opositor Samuel Doria Medina con el 17% y en tercero, Jorge Tuto Quiroga, con el 16%. En cuarto sitial está Manfred Reyes Villa (13%) seguido de Chi Hyun Chung (11%). El presidente Luis Arce se ubica en ultimo sitial con el 1%. La categoría otros, suma 4%. La encuesta fue elaborada por la empresa Captura Consulting y se realizó a hombres y mujeres mayores de 18 años.

– Encuesta: Andrónico se impone en La Paz; Tuto, en Santa Cruz y Manfred, en Cochabamba

La encuesta que se presentó la noche de este jueves refleja que en el eje central del país no hay una hegemonía y destacan tres precandidatos. Andrónico Rodríguez se impone en La Paz; Jorge Tuto Quiroga, en Santa Cruz y Manfred Reyes Villa, en Cochabamba. «Si las elecciones fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría?», le preguntaron a los encuestados. En La Paz lidera la intención de voto el evista Rodríguez con el 24%, le sigue Samuel Doria Medina, con el 22%, y Chi Hyun Chung, con el 17%. En Santa Cruz Tuto Quiroga suma el 23% de respaldo. Muy cerca se ubica Doria Medina, con el 22%, y en tercer sitial está Rodríguez, con el 11%. Manfred Reyes Villa lidera la intención de voto en Cochabamba con el 35%. En segundo sitial está Rodríguez, con el 23%, seguido de Quiroga, con el 13%.

– ¿Qué sanciones recibirán los candidatos que no asistan al debate obligatorio?, según el proyecto de ley

Este jueves la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Debate Obligatorio que, de acuerdo al proyecto, será público y estará organizado por el Tribunal Supremo Electoral. Muchos se consultan ¿cuáles serán las sanciones para los candidatos que no asistan a este encuentro? “Las candidatas y candidatos que incumplan con la obligación de participar en los debates electorales incurrirán en una falta electoral, cuya sanción será una multa pecuniaria impuesta por un Juez Electoral”, señala el parágrafo IV del artículo 137, del documento aprobado y modificado por la Cámara Baja. La multa pecuniaria (económica) fue incluida en la norma a raíz de las observaciones que hicieron legisladores opositores. El documento señala que el monto de la sanción será definido en la reglamentación de la ley que estará en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

– Cronenbold a Evo Morales: “No soy traidor, yo no abandoné a mi pueblo en momentos difíciles”

El exalcalde de Warnes Mario Cronenbold negó haber traicionado al expresidente Evo Morales o al proceso de cambio y rememoró que él se quedó y no huyó del país abandonando a su pueblo en los momentos más difíciles. “Yo me quedé a dar la cara y pagué con nueve meses y medio en la cárcel por sus errores”, afirmó. Esas declaraciones surgieron luego que el expresidente acusó a Cronenbold de traidor y fustigó a dirigentes de los sectores sociales del municipio de Warnes, de Santa Cruz, que lo visitaron en su fortín, instalado en el trópico de Cochabamba. A la vez, el exalcalde dijo que siempre le habló con la verdad al exmandatario e incluso le advirtió que no era una buena decisión realizar el referéndum de modificación parcial de la Constitución Política del Estado, del 21 de febrero de 2016, porque no iban a tener buenos resultados.

– Diputados conforma comisión: oficialismo se abre a investigar a Botrading y la oposición busca develar contratos y nexos

La Cámara de Diputados aprobó la conformación de una Comisión Especial para la investigación de la empresa subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Botrading. La oposición busca develar los contratos, los “nexos” y la relación societal con la estatal petrolera. El diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana reaccionó sorprendió porque el oficialismo de la Cámara de Diputados aceptó la conformación de la comisión para indagar las operaciones y la conformación de Botrading. No obstante, celebró que hayan cumplido su rol de fiscalización. La comisión estará conformada por tres diputados titulares y tres suplentes del Movimiento al Socialismo, similar número de titulares y suplentes de la oposición, dos de Comunidad Ciudadana y uno de Creemos. La propuesta para armar esa comisión se hizo el 17 de marzo.

– Gobierno intensificará los controles en mercados por el incremento en el precio de la carne

El Gobierno anunció este jueves que se intensificarán los controles en los mercados del país, ya que se detectó una exagerada ganancia de 12 bolivianos por kilo de carne de res, de parte de los vendedores al detalle. “Con solamente comprar en gancho a 34 bolivianos y llevar la carne hacia el mercado, o en este caso hacia los puestos donde venden, están ganando 12 bolivianos por kilo, solo de llevar de una esquina a otra, de dos cuadras hacia el mercado”, denunció el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores. La autoridad pidió a los carniceros que cobren el precio justo, asegurando que “no puede ser que el pueblo esté pagando más de lo que es justo solamente por llevar del frigorífico hasta el lugar de comercialización”. El ministro aseguró que este cobro elevado es la causa de que la carne de res siga costando más.

– YPFB prevé aumentar la importación de combustible por encima del 100%

Según el vicepresidente nacional de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ariel Montaño, desde la próxima semana se incrementará en más del 100% la importación de combustibles y los despachos en el mercado interno. “Esta semana, como ven, las filas de gasolina han reducido radicalmente porque hemos logrado subir las importaciones a un 100% y, para la siguiente semana vamos a subir por encima del 100%”, sostuvo el ejecutivo en conferencia de prensa, aunque admitió que aún persisten las filas por diésel. Montaño explicó que, en el caso del departamento de Santa Cruz, se despachará alrededor de 3 millones de litros por día de diésel, con lo que se espera no sólo abastecer a la capital, sino también a las provincias, donde la cosecha de granos está en plena ejecución.

– «El sector gastronómico está golpeado, los precios de insumos suben como la espuma», lamenta Leigue

La aguda crisis económica que azota el país golpea a todos los sectores, entre ellos a los gastronómicos que ven como los precios de los alimentos y equipamiento aumentan y “suben como la espuma”, lamentó el expresidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, Fabrizio Leigue. “Ya no sabemos qué hacer con el tema de los precios para no correr (despedir) a la gente. Estamos tratando de mantener, pero vemos que la carne de res está subiendo, el pollo sube, el aceite no hay a veces. Uno habla con los proveedores de aceite y le dices: no, no tengo aceite, recién voy a tener bidones para la próxima semana, para el lunes. (…) No es solo un tema de precios, sino también escasez de productos”, dijo Leigue en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.