La situación legal del FPV y la renuncia de Evo Morales a su militancia en el MAS aún no están dilucidadas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales aparece sin militancia alguna en la plataforma ‘Yo participo’. Foto: Opinión

Boris Bueno Camacho / La Paz

Habilitación de FPV y PANBOL: Tahuichi adelantó criterio y Ávila deja decisión a Sala Plena del TSE; TSE: Sala Plena definirá hasta el martes si procede la renuncia de Evo vía poder notarial; y, Gobierno admite que falta el 20% del diésel que se necesita para la producción de verano, pero dice que estará garantizado. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Habilitación de FPV y PANBOL: Tahuichi adelantó criterio y Ávila deja decisión a Sala Plena del TSE

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, afirmó que su colega, el vocal Tahuichi Tahuichi, expresó una “posición personal” respecto a la demanda presentada por activistas que solicitan la pérdida de personería jurídica para las organizaciones políticas Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PANBOL), por haber obtenido menos del 3% en las elecciones generales de 2020. Aclaró que este caso será analizado en Sala Plena del Órgano Electoral. “Quiero explicarles lo siguiente: la Sala Plena está conformada por siete miembros, y entiendo que la posición personal del vocal Tahuichi ha sido expresada públicamente. Sin embargo, las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral se toman por mayoría en la Sala Plena”, afirmó Ávila en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv.

– TSE: Sala Plena definirá hasta el martes si procede la renuncia de Evo vía poder notarial

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) definirá hasta el martes si procede o no la renuncia del expresidente Evo Morales a la militancia del MAS, a través de un poder notariado luego de que el vocal electoral Gustavo Ávila observase este procedimiento al no estar dentro normativa. “Si lo acepta a partir de esa fecha cualquier ciudadano podrá renunciar porque la ley es para todos, la norma es para todos, no es para un solo ciudadano, y si no la acepta esa renuncia tendrá que reencauzarse en virtud del reglamento aprobado”, explicó Ávila. La decisión de tratar el tema en Sala Plena fue asumida el jueves, luego de que Ávila solicitó un informe sobre la dimisión de Morales al MAS, mediante un poder notarial, y no de forma presencial y personal, como establece el artículo 8 del reglamento para renuncias y anulación de militancia.

– Arce tenía el plan autoprórroga, ahora apuesta por un “madurazo” con un “megafraude”, advierte Bazán

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, denunció que el anterior plan que tenía el presidente Luis Arce Catacora, de autoprorrogarse en la presidencia con el apoyo de los magistrados autoprorrogados, fue descartado. Según el legislador, Arce ahora pretende imponer un “madurazo” con un “megafraude” en las Elecciones Generales de este año. “El presidente Arce tenía como plan intentar una autoprorroga de mandato en complicidad urdida con los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional. Hoy nos parece que Arce estaría apostando por un plan B. (…) Ir a elecciones y gestar un fraude monumental, una suerte de ‘madurazo’ en Bolivia”, denunció Bazán en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– Rodríguez Veltzé plantea eliminar reelección presidencial por generar una crisis política

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé planteó este viernes eliminar “definitivamente” la reelección presidencial porque genera una crisis política y sugirió extender “eventualmente” a un periodo de seis años el mandato presidencial. “La mayor parte de los candidatos o ya fueron autoridades o ya fueron sucesivamente candidatos a la misma posición. Yo he manifestado que soy proclive a que en Bolivia deberíamos eliminar la reelección definitivamente y eventualmente extender a un periodo de seis años el periodo presidencial”, planteó Rodríguez Veltzé. El artículo 168 de la Constitución Política del Estado señala: “El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

– Gabriela Ichaso cuestiona las 7 ampliaciones del TSE para ‘chacota’ de los partidos políticos

Sobre las siete ampliaciones que otorgó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los partidos políticos para que renueven sus directivas, la constitucionalista y analista política, Gabriela Ichaso, cuestionó esta determinación del Órgano Electoral que es muy laxo para hacer cumplir su propia normativa y provoca ‘chacota’ en estas organizaciones. “¿Cómo es posible que se les tenga semejante privilegio y que sean incapaces estas organizaciones (políticas) de elegir una directiva? Es decir, ¿en manos de quién está la representación política de 11 millones de bolivianos?”, expresó Ichaso en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv. El TSE amplió el plazo para que las organizaciones políticas renueven sus directivas y estableció el 20 de marzo como nueva fecha límite.

– Viceministro Torrico prevé más peleas en el FPV a causa de las reglas que puso su jefe nacional

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, prevé más peleas en el Frente Para la Victoria (FPV) a causa de las reglas que puso su jefe nacional de esa sigla, Eliseo Rodríguez, sobre la imposición del “dedazo”. “No hay el dedazo y lo único que hemos acordado es que Evo sea candidato, el resto sigue siendo el partido, lo dijo claro. Ahora Evo sale en contrataque y (dice) ‘ninguno de nuestros militantes tiene que inscribirse al FPV, aquí solo hay un acuerdo’”, señaló la autoridad. Rodríguez advirtió el miércoles que Morales no tendrá la potestad de elegir a los candidatos a diputados y senadores, sino que estos serán elegidos por los sectores sociales de cada circunscripción. El viceministro consideró al FPV una “casa de juegos y de diversiones”, porque ahí Rodríguez “prostituye la política”.

– Gobierno admite que falta el 20% del diésel que se necesita para la producción de verano, pero dice que estará garantizado

El ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Yamil Flores, admitió que falta un 20% del diésel que se necesita para la producción de verano. Aunque, señaló que la campaña intensa comienza recién en dos semanas, por lo que “para eso ya estará el carburante necesario”. “Todo lo que se necesita para la producción de Santa Cruz y el Beni lo estamos garantizando. (Pero) Faltan un 20% (27 millones de litros de diésel) para toda la cosecha, que empieza de forma intensa en dos semanas”, remarcó a tiempo de decir que ya se suministró más de 118 millones de litros de diésel; es decir, el 80% de lo que se necesita. Aseguró que el Gobierno garantizará el suministro de diésel para la producción de verano, el faltante estará cuando máximo en dos semanas. Adelantó que la próxima semana se reunirán en Santa Cruz para planificar la distribución de diésel.

– “Que sea sincero el Gobierno”: Sectores cuestionan al ministro que declaró la entrega del 80% de combustible para la producción

Desde las diferentes esferas del aparato productivo que requieren diésel para impulsar sus labores cuestionan la versión del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, en torno al abastecimiento de combustibles, en un contexto en el que persisten las filas en ciudades y provincias en busca del carguío respectivo. Según el ministro, son 150 millones de litros que se requieren para la campaña de verano desde la preparación del terreno, la siembra, las labores culturales y hasta la cosecha, alegando que se garantizó ya el 80%. Al respecto, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, señaló que no hay dólares y, por consiguiente, tampoco hay diésel. “Necesitamos que el Gobierno cumpla su rol, que es darnos las reglas claras y las condiciones para seguir produciendo”, agregó.

– Pronto se impondrá el cambio del actual modelo económico, aseguran los sectores productivos

Si el actual presidente del Estado, Luis Arce, no cambia su Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESC), lo hará el siguiente gobierno, advierten los productores, transportistas y comerciantes grandes, medianos y pequeños. “Queremos preguntar al gobierno: ¿por qué odia a este noble sector (productor)? ¿Por qué intenta quebrar a este noble sector? Que no es una carga para el Estado”, expresó el ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales durante el encuentro multisectorial que reunió a productores, transportistas y comerciantes grandes, medianos y pequeños, cuyos representantes coincidieron en señalar que si el gobierno del presidente Luis Arce no cambia el actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESC), lo hará el siguiente presidente que resulte electo en agosto de este año.