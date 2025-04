Rashid Guardia explica cómo identificar el autismo y sus posibles causas

Desde 2007, cuando la ONU designó el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Santa Cruz.- En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el experto en neuropsicología, Rashid Guardia, explicó en La Hora Pico de eju.tv, cómo identificar el autismo y cuáles pueden ser sus causas, resaltando que se trata de un trastorno del neurodesarrollo y no de una enfermedad.

“Una de las cosas fundamentales que debemos saber es que el autismo no es una enfermedad, por si acaso. Es una forma diferente de percibir, sentir y procesar el mundo”, enfatizó Guardia. Además, desmintió el mito de que los niños autistas nacen “enfermitos”. “No, no, no, no, no, el autismo no es una enfermedad. Es un trastorno de neurodesarrollo que tiene múltiples factores, pero no es una enfermedad en sí”, explicó Guardia, en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

¿Cuáles son las posibles causas del autismo?

Según Guardia, las causas del autismo pueden darse antes o después del nacimiento, debido a lo que se conoce como efectos epigenéticos. “La parte genética influye cuando el bebé está dentro del vientre materno, pudiendo estar relacionada con la edad de los padres, la exposición a sustancias como alcohol o drogas, o antecedentes familiares”, señaló.

También informó que el entorno puede influir en el desarrollo del trastorno. “El entorno puede acelerar o activar este proceso. Las circunstancias en las que nace y crece un niño pueden influir en cómo se desarrolla el autismo”, manifestó.

¿Cómo identificar el autismo?

Guardia detalló que el autismo afecta principalmente la comunicación, la interacción social y el comportamiento. “Por eso se habla de un espectro. Dentro de este espectro, hay niños con mayores necesidades y otros con mayor autonomía. Algunos pueden vestirse y realizar muchas actividades por sí mismos, mientras que otros requieren más apoyo”, explicó.

En cuanto a la detección, mencionó que los especialistas observan signos tempranos a través de evaluaciones del desarrollo y el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual. “Uno de los signos más comunes es que empiezan a hablar muy tarde y con dificultad. También pueden evitar el contacto visual, tener intereses intensos, ser muy sensibles a sonidos o texturas y reaccionar de manera extrema al contacto físico”, describió.

Por último, Guardia subrayó la importancia de la detección temprana y la adaptación a las necesidades de cada niño. “Cada niño o niña es diferente, por eso es tan complejo. Lo importante es entender sus necesidades y apoyarlos en su crecimiento”, concluyó.

Desde 2007, cuando la ONU designó el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se han impulsado esfuerzos para garantizar los derechos y la inclusión de las personas autistas. A lo largo de los años, se han logrado avances significativos gracias al trabajo de defensores del autismo, quienes han promovido una mayor comprensión y reconocimiento de sus experiencias en la sociedad.