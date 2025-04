Tuto Quiroga pide reunión con cabezas de la oposición para intentar salvar la unidad

“Tenemos cuatro meses y medio para hacer ese trabajo (de encuestas) y tengo una voluntad clara, que ya demostré el 2020, o soy el mejor candidato o apoyo al otro que sea mejor”, dijo Quiroga en Pando a una audiencia de afines a su proyecto político.

“En el bloque de unidad, hoy (viernes) estoy pidiendo que volvamos a reunirnos para intentar salvar esa unidad. De parte mía va a haber todos los esfuerzos, por más que me lluevan insultos, descalificaciones o maniobras políticas”, declaró hoy Jorge Tuto Quiroga, precandidato de “Libre” dentro de las organizaciones de oposición. Esta expresión fue recogida de su participación en un acto político organizado en el departamento de Pando.

Quiroga, volvió a reiterar que es prematura la realización de unas encuestas organizadas por el bloque de oposición para este fin de semana, con cuyos resaltados podría definirse el candidato único. En contraparte, dijo que quedan por delante cuatro meses y medio para hacer encuestas con cuyos resultados se decidirá quién será el candidato único. Cuando el expresidente hizo ese cuestionamiento el día miércoles, todas las organizaciones miembros del Bloque de Unidad, señalaron que en realidad Quiroga no quiere ser parte del mismo y está usando un pretexto para alejarse de los otros partidos y postularse por su cuenta.

Quiroga reiteró que la difusión o filtración de los resultados de esas encuestas es contraproducente para la carrera electoral de la propia oposición, porque podrían ser objeto de denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al haber contravenido algún plazo o nomativa sobre ese tipo de estudios enfocados a los comicios generales del 17 de agosto de este año. Para el expresidente cualquier observación del TSE, podría devenir en una sanción que podría, en el peor de los casos, eliminar las candidaturas del bloque de oposición.

“No estoy exagerando”, insistió al señalar que lo único que está buscando es “blindar” al bloque de unidad para que no sea objetivo de ninguna observación o cuestionamiento porque ello sería darle la oportunidad al MAS de “sacar de la cancha electoral” a los candidatos opositores.

“Tenemos cuatro meses y medio para hacer ese trabajo (de encuestas) y tengo una voluntad clara, que ya demostré el 2020, o soy el mejor candidato o apoyo al otro que sea mejor”, dijo a audiencia de afines a su proyecto político.



Quiroga dijo que continuará trabajando por una candidatura única que esté en la papeleta electoral del 17 de agosto, pero en el marco de la legalidad, porque eso es dar paso a cualquier inhabilitación, tal como ocurrió en Nicaragua, Venezuela o en la propia Bolivia, cuando en 2015, el entonces candidato a Gobernador, Ernesto Suárez y 200 postulantes más fueron inhabilitados por difundir una encuesta no autorizada.

“No podemos permitir darles un flanco de vulnerabilidad que nos afecte la candidatura de oposición democrática”, concluyó.

