Analista afirma que renuncia de Arce a la candidatura reconfigura el panorama político de cara a las elecciones nacionales

El politólogo Daniel Valverde advierte que la falta de unidad en la oposición y la reconfiguración interna del MAS podrían ser determinantes en los comicios del 17 de agosto.

La renuncia a la candidatura presidencial anunciada la noche del martes por el presidente Luis Arce Catacora ha generado un nuevo punto de inflexión en el proceso electoral boliviano; si bien la declinación elimina una de las principales fuentes de tensión dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), tampoco garantiza una victoria opositora ni la estabilidad inmediata del escenario político, afirma el analista político Daniel Valverde.

De acuerdo con Valverde, la candidatura de Arce era ‘inviable’, un hecho que fue constatado en diferentes encuestas sobre la intención de voto, las que mostraban que el primer mandatario no debía ser candidato por la casi nula aceptación de la ciudadanía; por ello, a partir del anuncio, el MAS puede consolidar esa candidatura única que represente al bloque de izquierda, empero, mucho depende de la aceptación de Andrónico Rodríguez a ir con la sigla y que Evo Morales también de un paso al costado.



“El país sufrió por la crisis política que generó esa disputa necia interna del MAS que ha afectado a la economía y ha afectado justamente decisiones políticas que debía haber tomado oportunamente el mismo gobierno. Luis Arce estaba más concentrado en su disputa, quedarse con la sigla, que en resolver los problemas del país; eso también afectó a la Asamblea Legislativa que, de manera irracional en algunos casos, no ha aprobado los créditos”, cuestiona el analista sobre los aspectos que generaron la difícil situación que atraviesa la nación.

No obstante, Valverde advierte que su declinación no resuelve los problemas estructurales ni responde a las necesidades urgentes de la población. “Creo que eso es algo que va a destrabar el problema interno que tenía el MAS, pero no resuelve ninguno de los problemas que atraviesa el país, que está esperando que se le presente un programa de gobierno que atienda las grandes necesidades y preocupaciones que tiene la población y que tienen que ver con la economía, la justicia y la unidad que está resquebrajada”, puntualizó.



El profesional advierte que este nuevo intento de cohesión en el oficialismo contrasta con el panorama que vive la oposición, donde persiste la dispersión y la falta de acuerdos. “La oposición juega riesgosamente a la dispersión del voto”, asegura Valverde, quien vaticina que esa condición le puede pasar una factura muy fuerte, más aún después de la posibilidad de que la izquierda logre esa candidatura única que sus adversarios no pudieron consolidar debido a actitudes personalistas de los líderes políticos en contienda.

“En ese bloque conservador veo mucho narcisismo, muchos candidatos que se creen los nuevos Mesías y ese bloque tiene un electorado que bordea entre un 30 y 35 por ciento; es decir, seis candidaturas se están disputando ese pedazo de la torta; supongamos que el desgaste del MAS y de Arce les puedan dar un 10 a 15% más, pero eso muestra que no tienen posibilidades de ganar estas elecciones por lo menos en primera vuelta; podría hablarse (de la victoria) en una segunda vuelta, pero con una Asamblea Legislativa muy dispersa”, alertó.



En consecuencia, Valverde considera que la renuncia de Arce no necesariamente favorece a la oposición ni le garantiza una victoria, más aún si se mantiene la fragmentación actual; además que las diferentes candidaturas de esta corriente ideológica conservadora no han sabido ‘hablar con el país’, porque no dan soluciones a la crisis económica que no afecten aún más a los sectores populares, lo que muestra una falta de empatía con las necesidades de la población, lo que considera un grave error.

“La unidad en política solamente puede conseguirse por convergencia programática, tener una visión de país, una propuesta, una forma de ver la economía, eso requiere un gran trabajo de reflexión, requiere lecturar la realidad del país, creo que ese ejercicio no lo ha hecho ni lo va a hacer la oposición, no creo que a última ellos intenten converger más allá de los personalismos, no les queda tiempo y sería mucha improvisación que ellos decidan unirse, ni tampoco tienen la voluntad, porque nunca la tuvieron, sentenció.



Con la salida de Arce de la contienda, el MAS ahora busca consolidar una candidatura única que represente a todo el bloque de izquierda, en medio de un proceso que podría facilitar la reunificación del partido, tras años de fracturas internas entre sectores afines al expresidente Evo Morales y al actual mandatario. Asimismo, el analista subraya que los últimos meses de gestión de Arce deberían enfocarse en ajustes económicos urgentes, en un contexto de desaceleración e incertidumbre.

La posible resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional de inhabilitar de forma definitiva al exmandatario Evo Morales para futuras candidaturas, también redefine el tablero político. Si se confirma, esta decisión cierra definitivamente el ciclo del exmandatario y abre un nuevo espacio para la reconfiguración del liderazgo dentro del MAS, esta vez, probablemente a la cabeza de Andrónico Rodríguez como el nuevo líder del instrumento político.