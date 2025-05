El TCP habría determinado la inhabilitación definitiva de Evo Morales

La decisión sería por unanimidad de los nueve magistrados que componen ese cuerpo colegiado

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habría definido la madrugada de este miércoles la inhabilitación definitiva de Evo Morales como candidato presidencial en los comicios no solo en agosto de este año, sino de ahora en adelante. En la consideración, los nueve magistrados determinaron por unanimidad que ningún ciudadano podrá ser presidente por más de dos períodos, según una información publicada por el periodista José Pomacusi en sus redes sociales.

Según la información revelada, el TCP tomó la decisión, en una histórica sesión celebrada hasta primera hora de este día, la prohibición terminante para que Morales pueda ser nuevamente postulante a la Presidencia del Estado. La resolución, que habría sido adoptada por unanimidad de los magistrados que integran el alto tribunal, establece que nadie podrá ejercer la presidencia por más de dos mandatos.

“Primicia: Evo inhabilitado para siempre. El Tribunal Constitucional Plurinacional lo decide por histórica unanimidad de sus nueve miembros. La decisión que el país esperaba. La que a Evo resistía tozudamente. La que pone el punto final y es inapelable. La mejor decisión del TCP. La que será más aplaudida. La que reivindica el 21F», escribió Pomacusi.

De confirmarse oficialmente, la decisión implicaría que Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, no podrá postularse nuevamente, ni en las elecciones previstas para el 17 de agosto de 2025 ni en ningún otro proceso electoral futuro. «Ningún boliviano podrá ser presidente por más de dos periodos. Evo Morales nunca más podrá ser candidato. No solo no podrá ser candidato en la elección del 17 de agosto de 2025. No podrá volver a ser candidato en ninguna otra elección en el futuro», refirió el preiodista cruceño al respecto.

La presunta resolución del Tribunal Constitucional marcaría un giro definitivo en el panorama político nacional y cerraría uno de los capítulos más polémicos de la historia reciente del país, debido a las diversas interpretaciones que se hicieron sobre este tema. Empero, hasta el momento, no se conoce un comunicado oficial por parte de ese cuerpo del Órgano Judicial, pero la noticia ya generó expectativa en la opinión pública y los medios de comunicación.

«Es su jubilación obligada. El TCP cierra el capítulo que el país esperaba y que Evo resistía», sentencia el comunicador, para luego calificar el 14 de mayo como una fecha histórica para el país, porque cierra un capítulo que generó una polémica recurrente en el espectro nacional por el desafío de Evo Morales a mantenerse en la arena electoral. «14 de mayo de 2025: un día para la historia”, sentenció en su cuenta de Facebook.