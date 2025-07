Alcocer: Si Fernández toma el control del Concejo Municipal, seguirán los robos indiscriminados

Adelantó que se prevé una nueva sesión del pleno para mañana y espera que se desarrolle sin irregularidades. “Esperamos que no haya situaciones anómalas como las que ya conocemos de parte del entorno del alcalde Jhonny Fernández. Nosotros no asistiremos, pediremos licencia», señaló.

eju.tv / La Hora Pico

Santa Cruz.- El concejal municipal Israel Alcocer lanzó una dura advertencia este martes, al señalar que, si el alcalde Jhonny Fernández logra controlar el Concejo Municipal, se legalizarán actos irregulares y continuará el desvío de recursos públicos en perjuicio de la ciudadanía cruceña.

“La intención del alcalde es clara: quiere imponer su control sobre el Concejo para aprobar créditos y leyes que permitirán el robo indiscriminado y legalizarán lo que hoy es ilegal”, afirmó Alcocer entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Entre los riesgos, mencionó proyectos de ley que buscan permitir, por ejemplo, la privatización de espacios públicos como calles, lo que podría afectar directamente los derechos propietarios de los vecinos.

Alcocer explicó que, en un acto de responsabilidad institucional, los concejales de la oposición han decidido dar vía libre a las sesiones del Concejo sin su presencia, para no paralizar la gestión legislativa. “Hemos decidido que el vicepresidente asuma la presidencia en ejercicio y convoque a sesión. Ni Silvana Mucarzel ni mi persona nos haremos presentes, tampoco Dennis Guzmán ni Andrea Negrete. No podemos quedarnos parados por el capricho del alcalde”, aseguró.

El concejal hizo énfasis en que algunos de los proyectos de ley impulsados por el oficialismo ya fueron rechazados en legislaturas anteriores, pero que ahora están siendo reintroducidos para su aprobación, como lo permite el reglamento interno. “El año pasado rechazamos ese proyecto que permitía la venta de calles, pero ahora lo están presentando otra vez. No lo podemos permitir”, agregó.

A pesar de las tensiones, Alcocer reiteró que el Concejo no está paralizado, pero reconoció que no está sesionando como corresponde. “Hay trabajo, pero sin sesiones no se pueden aprobar leyes ni resoluciones que la población necesita. Por eso hemos habilitado que se sesione legalmente, aunque nosotros pidamos licencia”, explicó.

Adelantó que se prevé una nueva sesión del pleno para mañana y espera que se desarrolle sin irregularidades. “Esperamos que no haya situaciones anómalas como las que ya conocemos de parte del entorno del alcalde Jhonny Fernández. Nosotros no asistiremos, pediremos licencia, pero el trabajo debe continuar con legalidad y respeto a la institucionalidad”, indicó.

Estas declaraciones las puede escuchar desde el minuto 05:33 del video adjunto en la presente nota.