«Andrónico no asiste a foros por falta de propuestas serias al país; no deben tener miedo a los debates», afirma ministro Flores

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, cuestionó este miércoles a la ausencia del senador Andrónico Rodríguez en espacios de debate electoral como el reciente foro organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco). Sobre el tema, consideró que el también candidato presidencial por la Alianza Popular muestra una falta de «propuestas serias» para el país.

“Andrónico no tiene propuestas y lamentamos que el pueblo boliviano vea esa situación. No tiene ideas serias ni responsables para el pueblo boliviano. Que sea el pueblo el que juzgue”, afirmó Flores.

La autoridad exhortó a todos los candidatos presidenciales a no rehuir a los debates, ya que estos son esenciales para contrastar visiones y permitir que la ciudadanía emita un voto informado. “Los candidatos no deben tener miedo a debatir. Deben asistir bien informados, no solo a hablar lo que les parezca. Estamos en democracia y debemos mostrar nuestras propuestas con responsabilidad”, enfatizó.

En ese sentido, defendió la participación del candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, de quien aseguró que está dispuesto a debatir y explicar cómo el proyecto del MAS busca profundizar el proceso de cambio en el país. “Nuestro candidato está pidiendo participar en estos debates porque necesitamos seguir avanzando con propuestas concretas. Hemos hecho mucho por Bolivia y esta es una oportunidad para mostrarlo”, sostuvo.

Flores también cuestionó que Del Castillo no fue invitado al debate presidencial organizado por la red Unitel, que se llevará a cabo este domingo 20 de julio, y pidió a los medios de comunicación y entidades convocantes garantizar un tratamiento equitativo. “Solicitamos a Unitel y a otras organizaciones que no discriminen a ningún candidato. La ciudadanía merece conocer todas las propuestas y visiones en igualdad de condiciones”, concluyó.